中缅原油管道缓解中国“马六甲依赖症”

香港《南华早报》网站4月12日发表题为《缅甸输油管道让中国更快获得来自中东的石油》的文章称，本月10日刚刚投入运营的中缅原油管道有助于中国更快获得来自中东和非洲的石油供应，同时缓解一直以来中国能源进口过程中对马六甲海峡的严重依赖。
据新华社报道，运载14万吨原油（约100万桶）的“苏伊士”型油轮10日在缅甸马德岛港开始卸油。
长期以来，马六甲海峡一直作为中国乃至整个东亚地区最为重要的能源进口运输通道，具有重要的战略意义。但这一地区庞大的能源进口需求早已使狭窄的海峡变得不堪重负，东南亚国家的政治形势和地区稳定也影响着中国的能源生命线。
该原油管道使中国进口中东和非洲原油不必再经过马六甲海峡和南中国海，该项目也是中国提出的“一带一路”倡议的组成部分。据报道，中缅原油管道全长771公里，设计年输量2200万吨，2015年开始试运行。缅甸每年可从该管道获得200万吨石油。
伍德-麦肯兹公司高级研究经理苏雷什·西瓦南丹表示，对缅甸来说，这个项目初期所带来的好处可能非常小，它得到的可能是少量石油以及来自石油储存和关税的收入。至于说从中国获得能源基础设施建设的经验，那可能是以后的事了。
西瓦南丹说：“缅甸发展迅速，可能要不了多久它就需要更多的炼油厂。长期来看，建设能源基础设施的过程应当有助于这些炼油厂满足不断增长的国内需求。”
彭博社收集的航运跟踪数据显示，这艘“苏伊士”型油轮3月5日在位于土耳其的杰伊汉港口装油，本月9日抵达缅甸。
中缅原油管道的终点位于中国云南，中石油在那里建造了一座年加工能力达1300万吨的炼油厂。
中石油股份公司总裁汪东进上个月表示，炼油厂投入运营后将在中国西南地区出售产品，在当地逐步取代中国中部、南部炼油厂出产的汽油和柴油。这很可能让中国的精炼产品净出口量出现增长。2016年11月，这一数字达到285万吨，创下月度纪录。
2016年中国原油进口增长近14%，为2010年以来的最大年增幅，12月创下日均进口860万桶的纪录。
蓝橡资本分析师田淼（音）说：“该项目为中国打开了另一个渠道，能让中国的石油进口多样化。”
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