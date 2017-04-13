蒂勒森首访俄罗斯受冷待：普京称俄美间互信受侵蚀

【路透社莫斯科4月12日电】俄罗斯总统普京周三说，在特朗普任美国总统的情况下，美国和俄罗斯之间的信任已经受到侵蚀。在有关叙利亚问题的冲突中，莫斯科非同寻常地以不友善的态度接持了美国国务卿雷克斯·蒂勒森。
在蒂勒森与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫开始会谈不久后，俄罗斯电视台播放了普京的访谈。普京说：“可以说，（俄美)在工作层面尤其是军事层面上的信任水平不仅没有得到改善，反而恶化了。”
蒂勒森说，他的目的是“进一步澄清存在明显分歧的领域,这样我们可以更好地理解为什么会存在这些分歧，以及有没有可能弥合这些分歧”。
他对拉夫罗夫说:“我期待进行非常开放、坦诚的交流，这样我们可以从这里出发更好地界定美俄关系。”
【法新社莫斯科4月12日电】克里姆林宫周三称，俄罗斯总统普京正在会见美国国务卿蒂勒森。
克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫对俄新闻机构说，普京正在会见蒂勒森和俄罗斯外长拉夫罗夫。美俄外长此前举行了数小时的会谈。
【美联社莫斯科4月12日电】周三，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫开始了与来访的美国国务卿雷克斯·蒂勒森间的紧张会谈，他指责美国非法袭击巴沙尔·阿萨德总统的军队。
拉夫罗夫对蒂勒森态度冷淡，他表示俄罗斯试图了解特朗普政府的“真正意图”。他说，关于华盛顿释放出的“模棱两可”和“自相矛盾”的想法，莫斯科有很多疑问。
拉夫罗夫说，我们最近看到美国采取非常令人震惊的行动——非法袭击叙利亚。”他指的是特朗普下令发动导弹袭击，惩罚巴沙尔使用化学武器。
他说:“我们认为，阻止类似行动重演极其重要。” 这是蒂勒森访俄的不祥开始。蒂勒森是首位造访俄罗斯的特朗普内阁官员。蒂勒森承认两国存在“明显分歧”,阻碍了合作。但他对双方通过会谈可以减少分歧表示乐观。
蒂勒森说：“我们都认为美俄沟通热线要始终保持畅通。
【路透社莫斯科4月12日电】周三，俄罗斯新闻机构援引俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫的话说，美国在叙利亚问题上的立场对莫斯科来说依然是―个谜，并且华盛顿的言论趋向于“老式”和“粗鲁”。
里亚布科夫的话是在美国国务卿蒂勒森同俄罗斯外长预计幵始会谈的时间前不久发布的。
俄新社援引里亚布科夫的话说:“作为一个整体， 特朗普政府有关叙利亚问题的立场依然是一个谜。这给人的第一感觉是反复无常。总的来说，华盛顿目前言论的特点是老式和粗鲁。我们希望，这不会成为美国政策的实质。”
【德新社莫斯科4月11日电】在两个大国的紧张关系一触即发之际，美国国务卿蒂勒森周二抵达莫斯科。
就在数日前美国称，叙利亚军队在最近的化学武器袭击中杀害了数十名平民，于是美国对叙利亚政府军发动了导弹袭击。
全球咨洵公司风险控制集团负责俄罗斯琪务的副主管纳比·阿卜杜拉耶夫说，在这样紧张的局势下，“两国仍同意进行会谈，这是个积极信号。”
阿卜杜拉耶夫说，作为对袭击的回应，克里姆林宫表现出克制，并未对特朗普进行个人攻击，蒂勒森也没有取消莫斯科之行。
但俄罗斯对特朗普持有的乐观情绪似乎消散了。之前，特朗普曾说，将试图重建美俄关系。
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