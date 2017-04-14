美航联面临司法诉讼，赴美热情严重受挫：恐难轻易摆平“拖拽门”

【路透社纽约4 月12日电】在芝加哥被拖拽下美国联合航空公司航班的乘客的 代表律师今天向伊利诺伊州法院提出紧急申请，要求美联航保留事件的相关视频及其他证据。
被拖拽下机的这名越南裔乘客中文名为陶成德，是一名医生。他的律师以他有可能受到“严重歧视”为由，要求美联航和负责运营奥黑尔国际机场的芝加哥市政府保留监控视频、机舱录音、乘客与机组人员名单和其他与美联肮3411航班相关的资料。
向库克县巡回法院提出的申请很可能是最终就4 月9日事件对美联航提起法律诉讼的前兆。在那起事件中，陶成德被人从他交钱购过票的座位上抓起来，然后 被反拽双手拖下了飞往肯塔基州路易斯维尔的飞机。
在美联航和机场安保人员对待陶成德的方式激起全球公愤后，美联航首席执行官奥斯卡·穆尼奥斯今天向陶成德致歉，并说该公司今后不会再动用执法警察使乘客离开超额售票的肮班。
穆尼奥斯说，美联航将审查公司对于超售航班的志愿下机者的激励政策。
9日晚的事件在全球各地引起起了公愤。引起公愤的主要原因在于陶成德是一名付费乘客，却因为要给超航班上额外增加的机组人员让出座位而被拖下飞机。
在国会山，共和党和民主党议员对陶成德遭到的对待方式予以了谴责，并要求美联航对情况进行说明。
截至今天下午,网上两份要求穆尼奧斯辞去首席执行官一职的请愿书已经总计得到了超过12.4万个签名。
【英国广播公司网站4月12日报道】在美国联合航空公司将一名乘客强行拖下航班的视频引发网络震动后，有人在网络发起签名活动要求该公司穆尼奥斯辞职，但穆尼奥斯说他不会辞职。
【美联社美国芝力哥4月12日电】美联航说，其3411肮班上的乘客都将获得与机票价格相当的赔偿。
美联航发言人梅甘·麦卡锡今天说，乘客可以选择以现金、旅行信用积分或者飞行里程的方式获得赔偿。
【西班牙《发展》日报网站4月13日报道】美联航因超售机票强行拖拽亚裔乘客下飞机的视频在网络上大肆传播，导致旅客对乘飞机到美国旅游的恐惧增加。
视频公布后，已经有人暗示很快飞往美国的旅客将必须向美国当局提供社交网络账号和密码、手机联络记录和经济情况信息。此外很可能边境检查人员和海关人员会询问旅客的意识形态。
这些措施将使美国旅游业受到影响，旅游业平均每年为美国创造1.5万亿美元的价值，去年的产值占美国GDP的 8.1%。
此外，因为特朗普总统下令禁止7个以穆斯林为主国家的旅客进入美国(后修改为6个)，美国旅游业陷入危机。根据霍珀旅游网站数据，特朗普签署禁令后，美国往返机票价格大幅跳水。
美国全国旅游协会的资料显示，今年1月，旅游物品和服务购买比2016年同期下降1%，2月美国三大航空公司来自国际旅客的收入同比下降2，6%。
霍珀旅游网站指出，自从去年11月美国大选开始，往返美国的国际机票订票数量下降了 14%，如果允许边检人员检查旅客个人物品并要求旅客提供他们的经济信息等措施实行的话，这个趋势或许还将继续下去。不仅受禁穆令直接影响的国家订票量下降， 中国、欧洲和拉美往返美国机票的订票数量也在大幅减少。
新的旅行禁令很可能还会影响到那些去美国做生意的人。全球商务旅行协会在3月初进行的一项调查显示，大约半数欧洲企业家表示，他们公司将减少前往美国的商务旅行，45%的受访者表示他们将减少在美国的事务和会议。
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