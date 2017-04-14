美国与朝鲜剑拔弩张互不示弱

【英国《每日电讯报》网站4月13日报道】在朝鲜的外国记者周四聚集在平壤，等待“重大事件”。随着这个与世隔绝的国家有可能进行新的武器试验，并且美国的一个航母战斗群正向朝鲜半岛驶去，地区局势髙度紧张。
大约有200名记者受邀见证这个国家最重要的节日“太阳节”。
美国总统特朗普已下令核航母“卡尔.文森”号及其配套军舰驶往日本沿海。日本政府已证实，日本海上自卫队将加入这个航母战斗群举行一系列演习。
据报道，日本政府已要求华盛顿在对朝鲜发动任何攻击之前向其提供预警。它还向前往韩国的日本国民发出旅游建议，警告他们在紧张局势上升之际留意政府公告。
【法新社首尔4月13日电】朝鲜国家媒体周四称， 朝鲜领导人金正恩视察了一场特战部队作战比赛。平壤与华盛顿关系正因其核计划而日趋紧张。
朝鲜此前宣称做好了与美国进行“战争”的准备，外界猜测它可能会进行核或导弹试验以纪念金日成诞辰105周年。
朝中社周四称，金正恩观看了特战部队士兵从轻型运输机上“像冰雹似的”降落并“纵横驰骋消灭敌方目标”。
【美联社平壤4月13日电】朝鲜领导人金正恩周四为平壤一个新城开发项目的竣工仪式剪彩。
过去一年中，一幢幢高层公寓沿着黎明大街拔地而起，这条大街贯穿平壤商业区，途经朝鲜顶级学府，并一直延伸至安放已故朝鲜领导人棺椁的锦绣山太阳宫。朝鲜内阁总理朴凤柱说，该项目“融合了最新的建筑科学与技术，其中包括太阳能和地暖技术以及绿色屋顶和墙面”。
周六是朝鲜开国领袖金日成诞辰105周年纪念日，朝鲜一直有将标志性建筑物与重要日子相关联的传统。
【美国外交学者网站4月12日报道】据澳大利亚媒体报道,美国告知澳大利亚其已做好准备击落朝鲜试射的导弹,这暗示美国对朝政策可能出现重大转变。
澳大利亚《每日电讯报》周二援引一名情报部门匿名消息人士的话称,美国告诉澳大利亚它已做好“全面准备”,倘若朝鲜在本月15日金日成诞辰105周年纪 念日前后试射弹道导弹，美国可能会将其击落。
【俄罗斯连塔网4月 12日报道】俄罗斯相关机 V 1^01 ― 构消息人士透露，开赴朝鲜半岛附近水域的美国海军舰群中至少包括一艘携带154枚“战斧”巡航导弹的改进型“俄亥俄”级核潜艇。
这名消息人士说:“我们有关于美军兵力,包括潜艇动向的情报。至少有一艘美军潜艇位于太平洋西部，它所处的区域使其可以向朝鲜境内目标发射导弹。”
早些时候，美国总统特朗普在接受采访时表示： “我们派出了非常强大的舰队，其中包括强有力的潜艇，其威力比航母还要大。”
【韩联社华盛顿4月12日电】美国国务卿蒂勒森周三称，前往朝鲜半岛的“卡尔·文森”号航母战斗群“此行没有特别的目的”。
在被问及美国派遣大型战斗群是否表示有计划对朝鲜进行军事干预时，他说:“ ‘卡尔·文森’号航母战斗群是在太平洋执行例行任务，它在太平洋的行动是军事策划者早已设定好的。此行没有特别的目的。”
他说:“因此我认为不应对‘卡尔·文森’号航母目前所在的位置进行过分解读。”
【英国《每日电讯报》网站4月12日报道】美国总统特朗普宣布他将为中国提出一个更优惠的贸易协议，以换取北京在解决朝鲜核威胁方面的帮助。
特朗普说，他认为中国会在这个问题上支持美国，但他重申，如果有必要,他已准备好自行解决危机。
【英国《明星日报》网站4月13日报道】令人震惊的消息说，随着战争恐惧的升级,朝鲜命令平壤60万居民立即疏散。
韩国媒体称,这个与世隔绝的国家的居民彼此道别，外界因此担心金正恩可能要采取行动。
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