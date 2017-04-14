欧洲年轻一代：不相信媒体、不相信政治 半数准备反抗

人们刚刚看完德国人对媒体的信任度达到15年来最高水平的报道，眼下对欧洲年轻人的调查却彻底破坏了这种不错的感觉。这份报告称，“所有接受调查的人都对本国媒体抱有严重的不信任感”。欧洲范围内对“自己的媒体”持不信任态度的受访者占了80%。39%干脆完全不相信“媒体行业”。41%“至少存在着怀疑”。17%声称他们多少相信一点媒体的话。只有2%的人表示完全相信媒体。
考虑到媒体的作用，这么低的信任度是令人警惕的。调查报告的作者干脆将报告题目定位《问号一代？》。媒体的可信性对于民主国家而言是至关重要的。报告称，人们无法在调查框架中探究这种不信任的根源。但是这份长达49页的报告也小心翼翼地给出了几种可能：
不能排除人们认定媒体是可以收买的并且怀疑其独立性。此外，接受调查者认为有意的误导和操纵是可能的。这也是可以想到的原因之一。同样，猜测或认为记者专业技能欠缺的想法也起了一定作用。
在德国，德国电视二台、巴伐利亚广播电视台、西南广播电视台等公共电视台领衔参与了《问号一代？》的调查。国际方面，该项目则由欧洲广播联盟协调进行。
不相信媒体
德国的表现明显更好一些：这里“只有”22%的人表示根本不相信媒体。这里的“只有”是带引号的。毕竟这也相当于五分之一了。但是与71%的受访者声称根本不信媒体的希腊以及意大利（48%）和法国（46%）相比，在媒体行业可信度方面，德国已经是比较好的了。
这是个“令人震惊的结果”，德国Meedia媒体门户网站评论道：“欧洲年轻人几乎不相信任何机构——这其中也包括媒体。”因此现在这是个“年轻欧洲”的问题——调查报告中频频使用了这一表述。该调查被称为“最大规模的欧洲青年人调查”，而数据也可以说明这点：欧洲范围内共有212656人参加，他们的年龄介于18至34岁之间，并且根据代表性的原则进行了挑选。
但是看一下11个参与调查的国家的话，人们很快就会注意到，多个北欧和东欧国家并没有参加，其中同样也少了葡萄牙。换句话说，参与调查的主要是中欧国家。希腊是个例外。此外，很多结果碰巧也与当地的年轻人失业率有关。青年人失业率被某些诠释者当作某种意义上的分水岭，以此来解释出现巨大差异的原因。
不相信政治
调查认为，政治“在年轻欧洲处境十分艰难”。事实上，调查结果差得惊人。82%的接受调查者不相信政治，45%“完全不相信”，37%“倾向于不相信”。只有1%的接受调查者完全相信政治，16%在一定程度上相信。在接受调查的希腊年轻人当中，67%完全不相信政治，法国的这一比例为62%，意大利为60%。而德国“只有”23%完全不相信政治。
国家之间的差异明显，人们将其与就业状况联系起来。性别对结果几乎没有任何影响，而同样与就业前景有关的受教育程度的高低却会产生影响。年龄也是如此：“18至19岁的年轻人当中完全不相信政治的‘只有’37%，而在30至34岁的年龄段当中则有50%。”
与对媒体的信任类似，有关“对政治的信任度”的调查也是十分笼统的。接受调查者在对媒体进行评价时根据自己的实际经验为其划分等级。“媒体行业”甚至没有按照电视、电台、纸媒和线上媒体进行粗略的划分，更不要说更细致的划分了。它成了一个大大的名声不好的污点。
半数准备反抗
就政治方面而言，本身范围已经非常广的调查仍不辞辛苦地对完全不相信政治者的进一步看法进行了追问。
结果显示，参与的机会可能在某种程度上是个关键。在完全不相信政治者中，有80%的人抱怨“社会没有给他们展示真正能力的机会”。在所有接受调查的人当中，有这样表示的也非常多——占了63%，当然差别显而易见。
完全不相信政治者中有不到三分之一（29%）的人认为，他们生活中所发生的一切都不在自己的掌控中，这证实调查结果与对自身机遇的认知之间存在着联系。而且这一比例也高于整体水平（14%）。
其他的惊人结果，调查将其列为“这种政治不信任感的影响因素”。71%的完全不相信政治者认为本国“蛀虫”太多（在全体接受调查者中这一比例为63%）。68%的人会在不远的将来加入到反抗权利的活动中（在全部接受调查这种占53%）
多达一半的“年轻欧洲”准备在不远的将来奋起反抗？
调查没有试图对为何准备起来反抗的人占了总人数的一半进行解释。那么为什么毫不相信政治者中准备这么做的占了三分之二呢？调查给出了下面的解释：
它显示，这个群体显然更有宿命论倾向，但同时也表现出更强烈的抗议意愿。这显然关系到一个绝望灰心的群体，他们普遍觉得受到了不公正的对待。在这些年轻人中，赞成自己国家退出欧盟的比例也超过了平均水平。 (德国-Telepolis网站4月5日文章。题：“问号一代？”——怀疑的“年轻欧洲”（作者 托马斯·帕尼） )
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost