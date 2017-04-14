新加坡海峡时报：《中美：同一个星球，不同的世界》

新加坡《海峡时报》网站4月11日刊发瑞士国际管理发展研究院荣誉退休教授让-皮埃尔·莱曼的文章《中国与美国：同一个星球，不同的世界》称，现在，说中美两国构成了全球最重要的双边关系已经不是一种新鲜的提法了。因此，上周全世界都在屏息关注佛罗里达州海湖庄园里举行的那场元首会晤。
文章称，一方面，中美关系代表了现存的支配性大国与新崛起的大国之间的一种对抗性历史格局，这通常会导致战争。哈佛大学的历史学家格雷厄姆·艾利森最新著作的标题提出了本世纪最重要的问题：中美两国是否能够避免“修昔底德陷阱”？
中国和美国将会重蹈覆辙，抑或会打破这一格局，还需拭目以待。但从一开始就可以确定的是，历史上从未出现过两个竞争对手在最根本的方面存在如此显著不同的事例。
文章称，这两国之间存在着深刻差异，一个（美国）是民主国家，另一个（中国）是专政国家。一个非常富裕（人均国内生产总值为5.7万美元），另一个则极为贫困，虽然现在情况有所好转，但仍远远落后（人均国内生产总值为7000多美元）。
在军事方面，中国或许“正在崛起”，但根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，其2015年的军费开支为2150亿美元，仍远不及美国的5960亿美元。
而且，即使正在衰落，美国的软实力仍然非常突出，而中国的软实力虽然可能有所增长，但仍然非常有限。
还有两个甚至更为根本性的差异需要得到关注，这表明即使是在同一个星球，这两个国家却有着截然不同的世界观。
文章称，美国是全世界最年轻的国家之一。中国则是全世界最古老的文明之一。中国的历史可以追溯到5000年前。今天生活在中国的人大多是数千年前居住在这个国家的人的后裔。而美国则几乎完全为移民所构成，其历史至多只有几个世纪。
美国（经常伴随着欧洲甚至还有日本）今天总会摇摇手指，要求中国“遵守规则”，那么西方和日本在“欺辱”中国时遵守的又是何种规则呢？没有一个国家有如此深刻的伤痕。
尽管如此，值得注意的是，在过去30年中，中国在经济、社会甚至政治领域都取得了重大进步。21世纪的最大挑战就是要确保中国保持这一趋势。要努力帮助中国愈合伤口，令中国参与到国际社会之中，从而令这两个国家能够和平共处在同一个星球上。
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