中国对巴基斯坦投资让美国相形见绌

|巴基斯坦瓜达尔港及瓜达尔市的航拍照片，这里是中巴经济走廊的终点
文章称，在美国和巴基斯坦关系受损的情况下，中国努力加强了与这个有近两亿人口的国家的联系，两年前承诺要为所谓的中国-巴基斯坦经济走廊拿出460亿美元。数据显示，从2013年7月到今年1月，美国对巴基斯坦的直接投资为5.05亿美元，而中国的直接投资为18.2亿美元。
“在美国转向国内的时候，中国却在向外扩张，”渣打银行驻卡拉奇的高级经济学家比拉勒·汗说，“在这个背景下，随着中国的崛起，美国对巴基斯坦直接投资的份额将逐步减少。”
文章称，巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫的目标之一就是将经济增速提到10年来的最高点。而对中国来说，丝路计划旨在复兴与中亚乃至欧洲的贸易。
北京方面也在加强中国公司在巴基斯坦的存在，伊斯兰堡的证券交易委员会数据显示，过去3年里在巴基斯坦注册的中国公司达到了创纪录的77家。
即便有美国的投资，通常也不是新投资，是已经进驻巴基斯坦的公司的再投资，比如烟草巨头菲利普·莫里斯国际公司去年投入了1.05亿美元来改造厂房设备，安装新机器。
“我们不在他们的视线里，”海外工商会首席执行官阿卜杜勒·阿利姆在提到美国投资者时说，“一提到巴基斯坦他们就躲开了。”工商会代表了195家外国公司，其中包括31家美国公司。
文章称，中国现代国际关系研究院世界经济专家陈凤英说，中巴经济走廊位于中国正在建造的两条主要路网“交叉处”。
她说，双边投资的快速增长也是因为两国过去几十年来建立的互信。“巴基斯坦是唯一被中国政府称为‘全天候战略合作伙伴’的国家，这表明了一种无条件的全面支持。”
与此同时，政治分析人士表示，美国最近对巴基斯坦投资的放慢不仅是出于经济原因。卡拉奇大学国际关系学院院长沙伊斯塔·塔巴瑟姆说，这两个国家正渐行渐远。
文章称，塔巴瑟姆说：“中巴经济走廊将带来许多经济益处，那是巴基斯坦原先希望美国能够给予它的。”
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