杜特尔特称不会登南沙岛礁

菲律宾总统杜特尔特今天收回了要在斯普拉特利群岛〔即我南沙群岛一本报注〕的一个岛屿上升起菲律宾国旗的承诺。
正在沙特阿拉伯进行汸问的杜特尔特说:“因为我们与中国的友谊，因为我们珍视这份友谊，我不会去那里升菲律宾国旗。”
他说:“我不会前往斯普拉特利群岛中的任何一个岛屿。也许我会派我的儿子前往那里，这样做只是为了显示我们的主张显然对世世代代的菲律宾人都是有益的。”
杜特尔特首次扬言要登岛升旗是在 4月6日。当时他对记者说:“我已下令让军队占领所有——我想大概有9个或 10个岛屿，并修筑工事，升起菲律宾国旗。”
他说:“在即将到来的独立日〔6月12 日〕，我也许会前往帕加萨岛(即我中业岛一本报注)升菲律宾国旗。甚至会前往那些无人岛，让我们去那里定居吧。”
杜特尔特的上述表态令许多人感到不解。总统发言人和菲律宾军方坚称，杜特尔特的意思是升级菲律宾已占领的大约9个岛礁上的设施。
杜特尔特的表态也令中国感到非常意外。自去年6月上任以来，他一直在向中国示好。
此前，批评人士曾抨击杜特尔特没能坚持菲律宾的领土主张。但他说，搁置领土争端为改善菲律宾与中国的贸易和投资以及获得更多中国援助打开了大门。
在访问沙特期间，杜特尔待还谈及菲律宾香蕉和菠萝的对华出口。这两项出口在杜特尔特缓和了对中国的态度后才得以恢复。（法新社利雅得4月12日电）
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