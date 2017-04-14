新加坡5度蝉联全球最宜居城市 香港继续下跌

根据人力资源管理顾问机构 ECA International的最新调查，最适宜亚洲外派员工居住城市的全球排名榜中，新加坡第5度蝉联全亚洲及全球最宜居城市。
在第2至第9位中，有6个均属新澳城市，包括阿德莱德、布里斯本、悉尼、惠灵顿、柏斯和堪培拉；日本的大阪、名古屋和东京亦打入亚太区前10名。
这项调查评估涵盖全球超过470个地区整体生活素质。
负责调查的人力资源管理顾问机构ECA International表示，调查结果是根据企业派驻海外员工对当地住房、医疗、气候、娱乐、安全政治环境及空气质量等因素评分，但调查不会计算消费品、服务及住屋等成本。
在大中华地区方面，香港的全球宜居度比去年再下滑多一位，最新排名29名；至于香港在亚太区宜居度则维持第15名。香港排名近年之所以不断下跌，除因为空气质量持续恶劣外，健康风险及香港社会政治气氛日益紧张，亦是原因之一。
与香港一海之隔的澳门，在亚太区排名第19名，全球排名则下跌一位至第82名；而上海被评为中国最宜居城市，惟在全球排名中只列第107。
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