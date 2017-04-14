放弃竞选承诺，转向现实政治：特朗普公开否认中国操控汇率

【美国《华尔街日报》网站4月12日报道】题：特朗普称不会把中国列入汇率操控国
美国总统特朗普周三称，美元过于坚挺，他希望美联储能维持低利率。
特朗普在接受《华尔街日报》采访时还说,美国在本周将公布的报告中不会把中国认定为汇率操纵国。
他没有排除在美联储主席耶伦的任期明年到期时提名她连任的可能性，显示他在竞选期间的立场有所转变。当时特朗普称很可能不会提名耶伦连任。
当被问及耶伦是否会在2018年任期结束后被“下岗”，特朗普予以否定。
特朗普说，他认为美元过于坚挺，部分应归咎于他，因为人们对他有信心，但这最终会造成损害。他说，在美元坚挺而其他国家允许其货币贬值时，美国将非常难以竞争。
特朗普说，他在兑现竞选期间一个主要承诺上改变主意的原因是，中国几个月来并未操纵其汇率，现在认定中国操纵汇率可能破坏美中应对朝鲜威胁的谈判。
【路透社华盛顿4月12日电】美财政部发言人周三证实，在预计将于本周末公布的一份报告中不会把中国列为货币操纵国。此前特朗普总统在《华尔街日报》的采访中透露了这一点。
这位发言人拒绝提供这份有关美国主要贸易伙伴汇率政策报告的其他细节。
【法新社华盛顿4月12曰电】特朗普不打算将中国列为货币操纵国，他在违背竞选期间一大标志性承诺的同时,进一步“正常化”。
在数月来一直指责北京为刺激出口而低估人民币之后，特朗普终于在《华尔街日报》的专访中来了个 180度大转弯。
特朗普肯定:“(中国人)没有操纵他们的货币。”
数日前，他在海湖庄园会晤了中国国家主席习近 平。特朗普评论道:“我认为我们之间产生了不错的化学反应。”
特朗普一度扬言用贸易报复手段和高额关税对付北京，如今却让位于更传统的“现实政治”。
特朗普想获得北京的支持以避免与朝鲜发生军事冲突,他不能允许激怒北京且对这一点丝亳不加掩饰。他在专访中明确肯定，如果北京增加在朝鲜危机问题上的参与度，将获得更优惠的贸易条件。
特朗普靠承诺打破华盛顿的游戏规则而入主白宫，如今他似乎在“正常化”而以普世价値名义轰炸叙利亚同样印证了这一点。
他放弃针对中国一事当即招致民主党人的批评。参议院少数党领袖、民主党人查尔斯·舒默说:“让中国在朝鲜问题上合作的最佳方式就是在贸易上对其强硬，贸易在中国政府眼中是最宝贵的。”
【美国《华尔街日报》网站4月13日电】题:特朗普背弃在人民币上的竞选承诺是在赌与中国的持久战
美国总统特朗普决定不给中国贴上货币操纵国的标签，可能违背了他竞选期间的一个核心承诺， 但同时也收获了在一系列贸易和地缘政治等其他更紧迫问题上向北京施压的政治资本。
特朗普的声明显示，白宫更关心的是让中国出力控制一个越来越好斗的朝鲜，而非用一个大部分经济学家认为已经是过去时的货币问题撩拨中国。特朗普的决定还避免了恶化美中在其他战略问题上的关系，包括网络安全、反恐以及争取北京支持华盛顿就俄罗斯在叙利亚和乌克兰冲突中所扮演的角色向俄施压。
特朗普的新姿态还向下周将在华盛顿开会的全球金融部门负责人发出信号，显示美国政府可能放低其一些激进的贸易威胁论调。
美国战略与国际问题硏究中心专家马修·古德曼说:“这可能也意味着现任政府在美国外交政策的正常边界内行事。”
然而，特朗普政府的官员们可能会指出，中国的贸易顺差显示人民币从长期来看仍有升值空间。
特朗普政府仍可能会宣布中国是一个前货币操纵国，说北京过去的干预措施违反了汇率承诺，伤害了美国企业利益。
特朗普还可能通过向中国施压，阻止中国采取新的汇率干预措施让人民币贬值，回应其支持者的关注。
美国政府正在考虑出台新政策，把货币贬值认定为补贴行为，美国可据此征收反补贴关税。
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