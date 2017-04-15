世界紧盯朝鲜会否再搞核试爆

【韩联社首尔4月I4日电】 朝鲜副外相韩成烈周五在平壤接鲜受美联社专访时表示，只要朝鲜最高指挥部认为时机成熟，朝鲜随时都可以进行核试验。若美国 决先发制朝,朝鲜不会坐以待毙。
韩成烈还说，甶于朝鲜与美国及其盟国的关系紧张，当前半岛处于恶性循环状态。
外界预测朝鲜可能在金日成诞辰日“太阳节”（4月15日）之际进行第六次核试验，半岛紧张局势日渐升温。随着媒体普遍报道朝鲜核试临近，有观点认为美国先发制朝的可能性加大。近日，美国将“卡尔·文森”号航母战斗群部署至半岛附近海域，向朝鲜施压。
【美联社平壤4月14日电】朝鲜副外相韩成烈周五谴贵美国总统特朗普通过在推特上发表言论和扩大军演规模来加剧朝鲜半岛的紧张局势。他说，在特朗普领导下，美国比在奥巴马领导期间变得“更加邪恶和具有侵略性”。
韩成烈在平壤接受美联社专访时还警告美国不要对朝鲜进行军事挑衅。他说:“我们会参战，如果他们这样选择的话。”
【韩联社首尔/华盛顿4月14日电】就朝鲜在金日成涎辰105周年纪念日之际进行第六次核试验的可能性，韩国军方一负责人周五在国防部记者会上表示，朝鲜已作好随时进行新一轮核试验的准备，但目前朝鲜尚未出现异常动静。
韩美两军认为，朝鲜已作好在丰溪里核试验场随时进行核试验的准备。
另外，美国智库战略与国际问题硏究中心在对涉及朝鲜的大数据进行分析后预测，未来14 天内朝鲜进行核试验或导弹试射的可能性为 58%,未来30天内这样做的可能性高达84%。
【埃菲社平壤4月13日电】正当大批游客和外媒记者抵达朝鲜并准备参观周末举行的金日成诞辰纪念活动时，对金正恩政府可能将再次进行核试验的猜测进一加剧了半岛紧张局势。4月15日是金日成诞辰105周年纪念日， 平壤很可能利用这一天再次展示军力。美国专门分析朝鲜动态的网站“北纬38度网”周四称， 卫星照片显示，朝鲜核试验场已“准备就绪”，朝鲜第六次核试验临近。
最新迹象显示，金正恩很可能利用“太阳节”展开行动，以表明自己不会在特朗普政府的“步步紧逼”下退缩。
【韩联社首尔4月14日电，】韩国情报部门周五披露，平壤市区已为筹备“太阳节”大阅兵实施交通管制。集结在美林空军基地的各式武器装备可能会进城接受检阅。
韩国联合参谋本部发言人当天在记者会上表示，朝鲜可能以金日成诞辰105周年纪念日为契机举行大阅兵,韩方正密切关注朝方动向。
韩国军方预测，朝鲜此次阅兵可能创下规模之最，尤其是洲际弹道导弹可能亮相，以向外界示威。
美国准备“先发制人”打击
【法新社华盛顿4月13日电】美囯总统特朗普周四发誓朝鲜“问题”“将得到处理”，最近关于平壤可能正在准备新一次核试验或导弹试验的猜测不断加剧。
特朗普在接受采访时说:“朝鲜是一个问题，这个问题将得到处理。
此外，特朗普在推特上表示,他相信平壤唯 一的盟友中国将会“妥善处理朝鲜问题”，不过，“如果他们做不到这一点，那么美国以及我们的盟友将会做到!”
白宫一名外交政策顾问周五证实， 美国正评估应对朝鲜武器项目的军事解决途径。他说，朝鲜新一轮挑衅性试验与其说是一个“是否”问题,不如说是一个 “何时”问题。
这名不愿透露姓名的顾问说，美国已作好了应对朝鲜核野心所构成的安全威胁的准备，“白宫正在对军事解决途径进行评估”。
【路透社华盛顿4月14日电】美国副总统彭斯周日将访问韩国。他的助手称,这是在朝鲜核项目导致紧张局势激化之际，美国加强对其盟友承诺的一个迹象。
彭斯访问首尔将开启其对亚洲为期10天的访问，这也是他首次以副总统的身份访问亚洲。目前，关于平壤可能不久将进行第六次核试验的担忧情绪加剧。彭斯计划周一与韩国代总统黄教安会谈。
在访问首尔后，彭斯还将汸问东京、雅加达和悉尼，就如何对付“好战”的朝鲜展开磋商。
尽管联合国对朝实施制裁，美国也警告称其对朝“战略忍耐”政策已经结朿，但外界愈发担心,朝鲜可能会选择无视，并很快进行第六次核试验和更多的导弹试射。
【英国《每日电讯报》网站4月14日报道】 有报道称，如果朝鲜进行又一次核试验，美国就准备对朝鲜发动先发制人的打击。
美国全国广播公司援引知情人士的话说， 美国愿意动用常规武器。美国已在该地区部署两艘配备了“战斧”导弹的驱逐舰，其中一艘距离朝鲜核试验场所仅有300英里(约合483公 里)。美国在该地区还有两架重型轰炸机，能在需要时攻击朝鲜。如果美囯发动袭击，平壤将作何反应引发人们的担忧。
【美国《新闻周刊》网站4月13日报道】随着绕朝鲜可能将进行第六次核试验昀紧张局势和猜测加剧，有报道称美国7日向日本冲绳派出了一架能在爆炸后“嗅探”出放射性物质的飞机。
据称，美军的这架WC-135“不死凤凰”侦察机，或者说“核嗅探器”,上周在嘉手纳空军基地着陆。 目前全球都在为关于朝鲜可能进行新一次核试验的报道感到担忧。
美国空军和日本防卫省都未证实这架飞机的到来，但日本自卫队一名高官证实了这一消息。
【共同社东京4月14日电】消息人士说，日本政府从2月起就一直在制订应对朝鲜半岛可能爆发危机的计划。
曰本国家安全保障会议所进行的讨论包括从韩国撤离日本侨民，以及应对朝鲜士兵假扮难民试图进入日本的风险。
这些计划是在特朗普政府声称包括军事行动在内的所有选项都“在桌面上” 之后出台的。
半岛开战后果不堪设想
【俄罗斯连塔网4月13日文章】题：如果美国人对朝鲜实施打击将会怎样
让我们想象一下:在得知朝鲜正在准备洲际导弹试验后，特朗普确实决定对平壤动武。
美国可能仅限于打击准备进行试验的导弹或尝试在导弹发射后进行拦截。 这种行动不会引发重大事件，但也不会有特别的效果:朝鲜将继续研制远程导弹，尽管这一过程将有所延缓。
更为强硬的方案是以突袭的方式 摧毁朝鲜导弹核体系的几个关键设施： 武器生产中心、制作导弹部件和进行行组装的企业、试验中心和仓库。与第一种方案不同,这种情况很可能迫使平壤作出回应。
回应措施将是怎样的?当然,平壤也可能只是炮轰几个朝鲜火炮射程范围内的军事设施。但更有可能的是，韩国首都被选中成为报复打击的目标。
首尔是大都市，首都圈居住者约2500万人，位于韩朝交界处。朝鲜军队在首尔的对面几乎就在首尔北郊——集中了最强大的炮兵群,包括约 250门大威力火炮，能摧毁首尔北部和中心地段的目标。即便射击目标只是军事设施，也将不可避免地导致民众的惨重损失。
韩国很可能以牙还牙:对朝鲜实施有力报复。结果是半岛将爆发第二次朝鲜战争,带走数万甚至数十万生命。
即便战争以平壤失败告终,对华盛顿和首尔来说可能也得不偿失。此外，也存在这样的担忧，即遭遇一败涂地前景——鉴于在常规武器方面的力量对比，朝鲜极可能被击溃的朝鲜领导层下定决心动用核武器。
如此一來，美国为减轻来自朝鲜的巨大威胁而实施打击，结果却发现自己陷入规模堪比越战的军事冲突,而且这场冲突很可能升级为核战争。
【俄罗斯《独立报》网站4月14日报 道】题:朝鲜或将成为美国的第二个越南
美国肮母战斗群已驶向朝鲜半岛， 东京和首尔计划参加对朝鲜的公开惩戒，尽管现在还不知道要怎么做。
为打击朝鲜作准备需要很长时间，这里的战场比伊拉克要复杂得多。
主要的危险因素是朝鲜的核弹。由于朝鲜半岛空间不大，即使被拦截的核弹头导弹也会对该地区造成福射污染。 况且，朝鲜的导弹数垦相当惊人,美国的拦截导弹根本不足以为自己和盟友提供可靠保护。
美军在火力上对朝有绝对优势。很多朝鲜舰队和装甲坦克部队装备的都是过时武器，但朝鲜士兵的战斗精神很强大。坦克在朝鲜以多林山地为主的地形上毫无用处，只能让步兵徒步作战，或使用直升机和垂直起降飞机。美国飞机对山地的作用不大,导弹无法消灭隐蔽在山里的朝鲜军队。韩国将首先被战局绑架，首尔距离韩朝边界不到50公里。
韩国空军远胜于朝鲜。前者有约400 架现代化战机，后者只有不超过40架相对较新的飞机(不算直升机〕，其余都是老式飞机。但朝鲜的王牌是中短程弹道导弹（射程从70公里到1300公里）这些导弹精确度不高，但数量非常多。
美国将领的傲慢和轻敌可能被金正恩所利用。因此，一旦开战，美国可能将重蹈越战的覆辙
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost