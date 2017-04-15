美国在阿富汗向IS投下“炸弹之母”

【埃菲社华盛顿4月 13日电】美军周四在打击阿富汗境内“伊斯兰国”组织的行动中，动用了有“炸弹之母”之称的GBU-43/B大型空爆炸弹。这是美军首次在战斗中使用这种炸弹，向IS传递了强势信号。
GBU-43/B重达约10吨,是美军在所有战事中使用过的最大非核炸弹。
美国国防部当天在一份声明中说,阿富汗当地时间周四晚7点32分，美国空军特种作战部队一架 MC-130特种作战飞机,向位于阿富汗楠格哈尔省阿钦地区的一处IS武装分子使用的隧道投放了一枚GBU-43/B
美国总统特朗普表示，他“完全授权”军队在打击 IS的行动中使用“炸弹之母”。
白官发言人斯派塞周四说,此次空袭的主要目的是封锁IS武装分子在阿富汗的活动空间。
“炸弹之母”是美军在2003年硏发成功的新型武器，此前从未在战场上使用过。这种大型空爆炸弹除了能摧毁掩体和隧道外，还能对敌人产生巨大的心理威慑。
五角大楼在此次空袭两小时后就公布了相关消息,这在此前是不多见的。通常情况下,五角大楼会在评估完打击效果后才进通报，一般是在几天后。
位于阿富汗东部的楠格哈尔省是一个偏远地区，IS圣战者盘踞在那里并不断扩张势力。该地区还是连接首都喀布尔和巴基斯坦白沙瓦的要道，“基地”组织前头目本·拉丹曾在9·11事件后藏身于这里的托拉-博拉山区。
美军驻阿富汗最高指挥官尼科尔森周四表示，IS的圣战分子一直致力于打造地下掩体，以巩固该组织在阿富汗东部偏远地区的势力,伺机袭击美军和阿富汗军队。
美国国防部在声明中说，此次空袭旨在最大限度消灭和摧毁IS武装分子和设施的同时,将军事行动可能对阿富汗军队和美军构成的威胁最小化。
美军启用“炸弹之母”说明该地区广泛存在IS的人员和设施，但无迹象显示有大量平民。
五角大楼也表示，已经采取必要防范措施避免杀伤平民。同时，五角大楼将对此次行动的效果和破坏范围进行分析，这次空袭也意味着美国在阿富汗的战术升级。
【美国《新闻周刊》网站4月13日报道】美国周四在阿富汗向IS控制区域投放了据称是最大的非核炸弹。
据《国会山》日报报道，特朗普在白宫对记者说：“我们拥有一支不可思议的军队。我们对他们感到非常骄倣，这是又一次非常、非常成功的行动。”
特朗普没有透露他本人是否参与了这次重要军事行动的决策，只是称赞了军方在这次轰炸行动中的决策和执行力。
特朗普说:“所有人都淸楚地知道发生了什么。我们拥有世界上最伟大的军队，他们一如既往地完成了行动，因此，我们给予他们完全授权。”
【美国有线电视新闻网网站4月14日报道】阿富汗国防部说，美国周四向IS在阿富汗东部地区的隧道投掷的大型炸弹导致该组织36名武装分子死亡。
阿富汗国防部发言人说，这枚有“炸弹之母”之称 的炸弹摧毁了数条地道以及部分武器和弹药，但没有造成平民受伤。
当地一名住在距爆炸地约两公里的居民说，他听到了“巨大的轰鸣声，家里的窗户玻璃都被震碎了”。
【塔斯社莫斯科4月14日电】住在俄罗斯的前美国情报部门雇员斯诺登在推特上写道，五角大楼周四使用GBU-43/B大型空爆炸弹炸毁的阿富汗隨道网是美国资助建设的。
斯诺登引用《纽约时报》2005年的报道证实，上世纪80年代,中情局出资在楠格哈尔省建设了托拉-博 拉隧道。华盛顿当时曾帮助圣战分子在阿富汗与一些 苏联军队作战。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost