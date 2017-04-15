特朗普表示与中国“很投缘”

【英国《卫报》网站4月13日报道】题：“很投缘”：与俄罗斯关系恶化之际，特朗普放弃批评中国
距给中国打上货币操纵“总冠军”的烙印还不到两个月，特朗普突然来了个惊天大反转，放弃了之前的那些言论，声称“他们没有转操纵货币”。
特朗普在接受《华尔街日报》采访时作出了上述判断,这是全球两个最大经济体之间关系升温的最新迹象。
特朗普在谈到中国国家主席习近平时说:“我们的关系非常好，我们很投缘。”
特朗普还放弃了早前对北京在朝鲜问题上不作为的批评。特朗普说，在从习近平主席那里学到有关这一问题的历史教训后，他现在已经相信,“这件事没那么容易”。
在声称与莫斯科的关系可能已经降至“历史最低 点”之际，特朗普突然对他此前讥讽为美国敌人的国家表现出巨大热情。
加利福尼亚大学伯克利分校教授史蒂文·韦伯说， 特朗普对华态度的彻底改变表明实用主义正在见效。
面对棘手的朝鲜半岛危机以及竞选过程中许下的创造就业并改善运济状况的诺言，特朗普似乎已经认识到，他几乎别无选择，只能搭建和北京沟通的桥梁。
北京外国语大学教授李永辉说，特朗普语气的改变以及放弃有关中国的“极端言论”，表明他正在适应新角色和新环境。
贸易争端可能缓解
【彭博新闻社网站4月14日报道】题:在人民币汇率下跌之际，中国发现特朗普是朋友
唐纳德·特朗普正出人意料地成为中国货币官员的盟友。这位美国总统认为美元过于强势，还决定放弃把中国列为汇率操纵国。这两个因素都支持了中国屡试不爽的策略:对美元要稳定，对其他几乎所有货币都可以贬值。
西班牙对外银行驻香港的经济师夏乐说:“特朗普的言论给了中国一个下调人民币对一揽子主要货币汇率的好机会。如果美元不断下跌，贬位很可能加速。只要决策者有效控制贬值，避免破坏金融稳定，这将对中国出口商有利。”
美元走弱时，中国货币管理机构的日子好过多了：它减少了对贬值和资本外逃的忧虑，为人民币对其他货币的贬值创造了迂回空间。
星展银行经济学家王良享说:“人民币指数可以轻而易举地打破之前的最低纪录。考虑到人民币在过去几年里的升值幅度，这种货币的贸易加权汇率调整还远未结束。”
【英国广揺公司网站4月13日报道】法国汇市策略师瓦西里·遊笛布里亚克夫预测，在中国被列为汇率操纵国的警报消除后，中美之间的贸易争端可能得到缓解。这还有助于增强人民币地位，总体来说有利于新兴市场国家货币。
特朗普表态不会将中国列为汇率操纵国后，中国人民银行国际司司长朱隽接受媒体采访时称,中国应夯实人民币的储备货币地位，提高人民币“可自由使用”程度，以应对人民币面临的贬值压力。
朱隽认为，这样的措施能够巩固国际社会对人民币的信心,提高各界对人民币汇率波动灵活性的容忍度，降低由信心引发资本外流的可能。
【路透社上海4月13日电】虽然美国总统不把中国列为汇率操纵国，但这并不意味着北京已经摆脱困境。
特朗普赶在财政部发表半年一度的汇率报告之前作上述表态，无疑在一定程度上缓解了即将与中国爆发贸易战的忧虑。但华盛顿已经开辟了新战线，把矛头对准了庞大的对华贸易逆差。
普遍看法是，操纵汇率的罪名虽然没有坐实，但美国仍会插手处理贸易失衡问题。
白宫管辖下的美国贸易代表办公室围绕一系列贸易问题对中国展开了批评，其中包括工业产能过剩、强制技术转让、长期禁止美国牛肉和电子支付服务。
诺斯奎尔蓝橡公司分析师乔纳斯·肖特说,特朗普在竞选期间凭借抨击中国嬴得了大量支持者，如果他在这些人中的支持率下降，就可能会回到更敌对的立场。
分析人士还指出，一旦新政府完成对财政部的人员安排，有可能会反思指导其半年度报告的货币操纵行为标准。下次审议结果将在半年后公布。
【路透社香港4月13日电】中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
中银香港首席经济学家鄂志资撰文指出，中美可能在贸易上进一步协商，这将有助于缓解两国贸易失衡问题，降低贸易战的几率。而中美之间进一步相互开放投资领域,放宽投资限制，将促进两国的投资往来， 有利于从根本上解决双边贸易失衡问题。
但她认为，从中美贸易、资本及金融往来情况看， 汇率失调与贸易失衡难脱干系，亦与美元汇率自身的变化密切相关。从中美两国汇率博弈的历史看，施压人 民币汇率仍会是美国汇率博弈的一个重要选项。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost