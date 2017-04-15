洗对脸，皮肤才有光泽

洗脸是件再平常不过的事。但其实，人的皮肤分为干性、油性、中性、混合性和敏感性五种，针对不同皮肤类型使用不同的方法，面部肌肤才会更健康，更有光泽。
油性皮肤常蒸脸。油性皮肤极易沾染污物及粉尘，易长粉刺、小疙瘩。每日应彻底洁面2~3次。洗脸时，可在温水中加几滴白醋，帮助清洁皮肤上过多的皮脂、脱屑和尘埃，减轻毛孔阻塞。最好选用清爽型乳液化妆品和泡沫洁面乳。
隔天用蒸气洗脸，可使面部皮肤毛孔扩张，排除污垢，通畅毛孔，同时补充水分，使皮肤变得细嫩。可先用中性香皂洗净面部，之后在脸盆中倒入80℃~90℃的热水，脸部在距水面5~10厘米处保持平行，持续10分钟左右,然后用40℃左右的水洗面，再用冷水浸透毛巾擦几次脸，使皮肤毛孔收缩。
干性皮肤加点玫瑰和蜂蜜。干性皮肤表面比较细腻、干燥，应选用含油脂较多的化妆品。洗脸时可将玫瑰浸泡在水中，再加几滴蜂蜜，用毛巾蘸湿面部，温水冲洗后再用毛巾擦干，能使面部滋润、光滑、细腻。
中性皮肤多按摩。中性皮肤每周彻底清洁一次即可。常做面部按摩（一般持续20分钟）可有效养护皮肤：以中指、无名指指肚由下而上、由内向外打小圈，可促进血液循环，增强皮肤弹性及代谢。
混合性皮肤分区护理。混合性皮肤最好选用油性较少的营养霜，也可采用分区保养方式，根据不同部位的皮肤类型，分别选用相应的护肤品。
敏感性皮肤别用磨砂。敏感性皮肤粗糙、细薄，因此，尽量不要用磨砂，不乱用化妆品。最好选用不易过敏的、单纯的弱油性化妆品，护肤品也不宜常换。
另外，无论哪种肤质，洗脸时都要注意以下几点。
1.洗脸时，把毛巾上的水拧干后，轻轻擦拭脸部。久湿不干的毛巾容易滋生各种微生物，因此，毛巾平时应该保持清洁干燥。
2.宜用20℃~25℃的温水洗脸。这一温度的水分子与皮肤细胞内的水分十分接近，更易浸透到皮肤里。
3.不宜用肥皂洗脸。面部皮肤有大量的皮脂腺和汗腺，每时每刻都在合成一种天然的“高级美容霜”，在皮肤上形成一层看不见的弱酸性防护膜，有强大的杀菌护肤作用。偏碱性肥皂不但破坏保护膜，还会刺激皮脂腺过多“产油”,导致“越洗越油”。
4.爱长痘，可能是脸没洗净。尤其油性皮肤的人，如果连续在室外工作或行走超过3小时，晚上建议洗两遍脸，夏天两次都用泡沫型洗面奶。冬天一遍泡沫型洗面奶，一遍乳液型洗面奶。
5.流水冲脸不能省。若习惯用脸盆洗脸，一方面要注意保持脸盆清洁，另一方面，要确保洗脸步骤正确：冲洗脸部洗面奶时，一定要先将手洗净，再用手从脸盆里舀水冲洗脸部。洗净洗面奶后，拧开水龙头，用双手当碗接水冲脸，这样做最科学。▲
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