绿茶成分有助减妊娠纹

英国曼彻斯特大学的科学家耗时4年研发出一种乳液有望祛除妊娠纹，它的主要成分是绿茶中的一种化合物，该化合物可镇定红肿发炎的皮肤。这一发现对于有妊娠纹风险的女性，尤其是高龄产妇，是一个好消息。
当深层皮肤被拉伸和撕裂时，就会出现妊娠纹，它本质上是一个微型伤口，有多种药膏声称能逆转这种损害。然而，最近发表《英国皮肤病学杂志》上的的一项文献回顾显示：大多数药膏没有什么效果，这引起了女性的焦虑。参与研究者、伤口愈合专家阿达希尔·巴亚特博士说：“与其他妊娠纹药膏不同，这款药膏实际上能穿透皮肤，在更深层的皮肤起效。”
对于此次研究中绿茶治疗妊娠纹的有效成分，研究人员表示这是商业机密，不便透露。不过早在2003年，美国乔治亚大学医学院的细胞生物学家发现绿茶中最丰富的微量营养素儿茶素EGCG（茶多酚生物活性的主要成分）能够对皮肤细胞起到修复和激活作用。
研究人员建议，在刚开始出现妊娠纹的迹象时，就应该一天擦两次。实际上，在中国中医典籍中早已有了利用绿茶来控制伤口出血和加速伤口愈合的记载。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost