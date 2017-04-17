美菲下月举行“肩并肩”年度军演

【法新社马尼拉4月16日电】菲律宾军方16日称,将于下个月与美军一起举行为期10天 的年度联合军事演习。
这将是杜特尔特就任菲律宾总统以来首次举行这种演习。为了向中国示好，杜特尔特对菲律宾与美国历经70年的盟友关系提出质疑，曾表示要取消这一演习，并呼吁美国军队从菲律宾撤离。
菲律宾与美国的这一联合军演名为“肩并肩”，定于5月举行，重点是反恐和灾难应对。
联合演习发言人塞莱斯特·弗兰克·赛雅颂少校说，“这是为了应对可能袭击菲律宾的强烈风暴，以及可能发生的恐怖主义袭击等。”
他说:“我们可以肯定地说，不会有实弹演习。我们将把重点放在人道主义和民间救援上。
过去几年，由于与中国在南海的岛屿争端加剧，菲美联合军演从反恐演变成保护及夺岛演习。
但去年就职的杜特尔特寻求与中国改善关系，搁罝海上争端，关注经济协定。
菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳说，演习重点是反恐，并称恐怖主义是菲律宾的头号安全问题。
菲律宾政府正在该国南部与伊斯兰武装分子及海盗作战，在菲律宾南部已经有好 几个组织宣称向伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”组织效忠。
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