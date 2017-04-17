《日本经济新闻》4月6日刊发刀祢馆久雄的文章《欧洲重新绘制一体化蓝图》称，英国给欧盟递上了一纸休书；即将迎来总统大选的法国，排外主义政治家也在争取“不可思议”的当选。欧洲的失控状态还要持续到何时？前景难以预测。
文章称，在这样的背景下，欧洲27国首脑上个月齐聚罗马，庆祝《罗马条约》签署60周年，这也是欧盟诞生的原点。虽然没有什么振奋人心的消息，但会上通过的宣言还是成为解读欧洲一体化前途的有力线索。
要点就是，对于二战后持续至今的欧洲一体化进程，今后必须以“不同的速度和强度”加以推进。也就是说，德法这样的核心国家先走一步，继续推进一体化，可以与那些干劲儿和能力都有所欠缺的国家拉开一段距离。
文章称，出于不再发生战争的愿望，联邦德国与法国等六国发起的欧洲一体化历经冷战，至今已经形成拥有28个成员国、总人口达5亿的欧盟，实现了以商品、人员、服务和资本的自由流动为基础的单一市场和统一货币。
但是随着体量的增大、一体化的推进，一些超越国家的部分开始显现出来。在民众看来，欧盟就是一个遥远的施展权力的存在，加盟国的多样化也导致内部的分歧无法再被掩盖。
文章称，那些倡导排外理念的新兴政党将移民、难民和经济问题的责任归咎于欧盟。法国大选中，极右翼候选人勒庞就是倡导退出欧盟和欧元区的急先锋。
在直面欧洲一体化现实的基础上产生了一种颇具深意的主张，即美国哈佛大学教授达尼·罗德里克所说的“世界经济的政治性三难困境”。意思是说，人类无法同时拥有深入的全球化、民主和国家主权，必须放弃其中一个。
日本庆应大学教授庄司克宏则以另一种说法指称欧洲一体化、民主与国家主权，即欧洲一体化的三角模型。
文章称，基于这些概念，浮现出下面这样的情景。如果欧盟一方面维持民主，一方面推进经济一体化，那么成员国就必须把主权让渡于欧盟。如果以国家主权和民主为优先考量，那么一体化就必须适可而止。因为同时满足三方面是不可能的。
英国虽然身在欧盟，但对主权有着强烈的坚持。于是一直在一体化方面有所保留，试图寻找到折中的可能，但未能如愿，最终选择离开。
文章称，庄司教授就“三难困境”一说是这么看的：“比起那种有预测能力的精致理论，这种说法在简明扼要地解释世界现状方面更为便利。”基于“三难困境”这种理论，欧洲一体化的深入容易导致以国家为单位的框架内部出现摩擦也就是很自然的事情了。
那么欧盟将向何处去呢？
文章称，罗德里克教授已经找到了欧洲一体化的前途。在今天的欧洲，“由于民粹主义者的反对”，在财政、政治领域真正推进一体化已经不可能，所以他指出“眼下似乎只有多速欧洲这一种办法”。
“多速欧洲”也是欧盟领导人在罗马拿出的办法。想要深化一体化的成员国在将主权部分让渡给欧盟的同时继续一体化进程。
但是那些无法加入先头部队的国家中出现了反对意见，认为自己可能被当做预备部队对待，所以实现起来仍有很大的障碍。除了对成员国敞开大门外，欧盟或许还需要具备开放的思维，将瑞士等非成员国和英国这样选择脱欧的国家都包括在内，建立起与周边国家的多样化关系。
英国《经济学人》杂志评论说，为延续欧洲一体化进程，“关键是要掌握灵活性”。
文章称，全球化和欧洲一体化并非出现倒退，而是进入了寻找适合不同国家的速度和方式的阶段。我们还需努力通过缩小收入差距和提供教育与职业培训防止那些感到被全球化抛弃的人掉队。
欧洲似乎已经开始以此为平台重新绘制一体化的蓝图。如何更高明地推进全球化是发达国家面临的共同课题。
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