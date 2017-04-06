西班牙警方逮捕18名华人：涉嫌组织中国妇女赴西卖淫

西媒称，西班牙警方在萨拉戈萨逮捕了18名华人，他们属于一个犯罪团伙，利用假合同从中国拐骗非法移民，并在一栋楼内逼迫中国妇女卖淫。
据埃菲社4月4日报道，据西班牙警方消息人士当日通报，该犯罪团伙从这些非法欺骗活动中获利百万，这些钱被通过各种隐秘方式寄回中国。
西班牙警方在去年底开始调查行动，因为当时萨拉戈萨要求批准居留、工作和探亲的申请书数量居高不下。调查发现，该犯罪团伙通过当地华人企业主出具雇佣合同，利用企业业务来申请在西班牙的居留许可证。
警方人员指出，该犯罪团伙以6500欧元至1万欧元的价格向移民提供假合同，试图通过户口、劳动关系造假来让那些移民或者他们家属的情况变得合法，有些提交给萨拉戈萨政府的合同属于其他城市的企业。该犯罪团伙就是一个专门制造虚假合同和社会保险证明的复杂网络。与此同时，被捕者还拥有几层楼房，他们利用这些楼房强迫非法移民的中国妇女进行卖淫活动。
西班牙警方发现，为避免遭到盘查，该犯罪团伙禁止这些妇女离开她们的房间，房间里的生活条件很不卫生。
西班牙警方表示，在向萨拉戈萨法院通报后，这些被捕者被控协助非法移民和卖淫罪。
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