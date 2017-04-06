已买“新加坡旁”森林城市的想退房？碧桂园：要收违约金

综合讯，尽管昨天上午香港媒体引述碧桂园高层表示，购买马来西亚柔佛州新加坡旁“森林城市”的中国买家想要退房，将不会收取弃权费，但碧桂园昨夜连夜声明，退楼者将据协议收取违约金。
号称“新加坡旁”的森林城市项目的中国买家，在支付的定金或首期款项后，却遭遇中国政府收紧外汇政策，不能在海外购房而购汇，导致中国买家无法支付余下房款，面临违约窘境。
昨天早上，香港《南华早报》引述碧桂园集团副总裁朱剑敏透露，投资森林城市的中国人若已缴首付，但因外汇管制政策而不能够缴付其余款项，可以申请取消订单，而且也将不会被征收弃权费（Forfeit Fee）。
《南华早报》引述朱剑敏说，该公司的项目是依据马来西亚和中国两地的条例进行，而目前只有大约有5%的投资者想要取消这项投资。
但是，到了昨天夜间，碧桂园发出声明，否认了上述表态。
声明说：“客户签订买卖协议后违约退楼，公司将根据客户签署的协议收取一些违约金。”
“我们买卖协议中列出的条款和条件符合法律规范，并且中英文的买卖协议在所有销售展厅都可以获取。”
碧桂园说，对于那些已经签订合约买房的，一旦无法付款，或者取消买卖合约的买家，将适用违约条款中的违约金介于10%到30%。
新加坡海峡时报引述分析师指出，很显然，城市森林主要的买家是中国客。但北京现在下令银行和信用卡发放者不能为那些购买外国房产、证券和保险产品的中国人提供外汇。
海峡时报报道说，一些买家说，目前尚未被告知碧桂园的退款政策有任何改变，碧桂园的售楼人员表示，他们那里没有改变政策。
一些寻求碧桂园退款的中国买家，谴责碧桂园拖延或者拒绝退款。
“我星期二打电话给销售部职员，他说退款申请还在搁置中。”一名27岁的男士告诉海峡时报。
一名来自合肥的教师，去年为买54平米的公寓，已经支付了11万元人民币定金。他说：“拖了一个月了，他们只是要我等。”
海峡时报引述分析师指出，尽管只有小部分买家要求退款，但那也可能导致整个项目延宕，因为大家担心柔佛州伊斯甘达区的住宅供应过量。
森林城市去年销售额为36亿新元，已经卖出1.5万个单位，中国买家占了所有买家的70%。
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