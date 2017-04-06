美国人对中国赞许者增加：从一年前37%提高到44%

美媒称，一项新的调查显示，美国人对中国的负面看法开始缓解。
据美国《华尔街日报》网站4月4日报道，皮尤研究中心当日发布调查结果称，44%的美国人对中国持赞许态度，比一年前的37%有所提高。调查还发现，持负面态度者的比例从去年的55%降至47%。
皮尤研究中心在调查报告中说：“对中国正面评价的上升可能在一定程度上是因为对中国构成的经济威胁不像之前那么担忧。”
这项在二三月份开展的调查涉及1505名应答者。
皮尤的数字显示，这是自2011年以来的最好结果：当时，仅有刚过一半的美国人对中国这个新兴强国持肯定态度。
皮尤研究中心发现，53%的美国人把美国因为中国损失工作岗位视为严重问题，但这个比例与2015年的60%和2012年的71%相比都有降低。就业问题在美国最担心中国的问题榜单上降至第四位。
近几周，中国外交部说，中国的贸易和投资为美国创造就业并带来其他好处。
调查结果显示，美国人明显支持在亚太地区捍卫自身利益，每10个美国人就有将近6人（包括大部分民主党人）说，他们支持使用武力保护亚洲盟友免受中国的军事袭击。
在此项调查中，民主党人和年轻人对中国的态度更为积极，但共和党人以负面态度看待中国的趋势也有所缓和。（编译/赵菲菲）
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