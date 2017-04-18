中纪委“清理门户”，一高官被查

外媒称，中国最高反腐机构17日宣布，对一名前资深巡视专员展开调查。与此同时，该机构正在加大对纪检监察系统内部的反腐力度。
据路透社4月17日报道，过去四年中，中国国家主席习近平一直在展开反腐败斗争，并誓言将继续推进。他警告称：“如果不坚决纠正不良风气，任其发展下去，我们党就会失去根基、失去血脉、失去力量。”
报道称，中央巡视组一直是这场反腐斗争的核心部分，由中央纪律检查委员会、中央组织部派遣进驻至各省份或各大政府机构，以解决根深蒂固的腐败问题。从理论上讲，它不受地方官员的贿赂和施压。
中纪委网站发表声明称，中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
报道称，最近几个月，中纪委一直努力表明它是在严肃认真地对待纪检监察系统内部的腐败问题，并指出要严防“灯下黑”。
2017年伊始，中纪委推出了反腐电视专题片《打铁还需自身硬》，主要聚焦的是纪检监察系统人员受贿案，而且还通过了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》，针对纪检机关最核心的监督执纪权力，提出了更严格的要求。
报道称，就在中纪委以坚决的态度“清理门户”之际，北京正在考虑彻底改革国家监察体制，以建立一个国家监察委员会，使其成为集中统一、权威高效的监察体系，履行反腐败职责。
《联合早报》网站4月17日报道，新华社17日援引中共中央纪委消息，指中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
据公开资料显示，张化为曾任中纪委第五室主任、中央组织部第一企业金融巡视组副组长。
报道称，他于2013年6月中央第一轮巡视中担任第十巡视组副组长，进驻中国人民大学；2014年7月，他任中央第十一巡视组组长，进驻国家体育总局开展专项巡视工作。
此外，张化为于2015年2月任中央第十一巡视组组长，进驻中国国电集团公司开展专项巡视工作。
另据路透社4月17日报道，中国反腐监督机构17日说，重要腐败案件涉案在逃100人名单上的一名男子在加拿大逃亡近10年以后投案自首，返回中国。
报道称，2015年，政府公布了在逃腐败嫌犯百人名单，这些人都是国际刑警组织红色通缉令的对象，很多人生活在美国、加拿大和澳大利亚。
中纪委在网站上发布一条简短的通知，称李世乔被“劝返回国投案自首”。
中纪委称，李世乔此前任宁波某房地产公司经理，2009年4月逃到加拿大，涉嫌贪污罪，但没有提供细节。中纪委还说，他是“百名红通人员”中到案的第40名外逃人员。
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