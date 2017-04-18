不敌中国竞争对手，印度手机制造商呼吁政府“撑腰”

英国《金融时报》网站4月17日的报道称，在印度手机市场，资金雄厚的中国厂商凭借激进的定价和营销攻势令本土厂商损失惨重。在被财大气粗的中国竞争对手抢走大块市场份额后，印度智能手机制造商正寻求让印度政府采取相应的行动。中国智能手机制造商一直在以激进的定价和营销攻势，在印度手机市场攻城略地。
文章指出，Micromax和Intex等本土厂商曾一度统治印度手机市场，打造了强大的本土品牌，尽管它们十分依赖中国的产品设计师和部件供应商。
但过去一年里，小米(Xiaomi)、联想(Lenovo)和OPPO等中国智能手机制造商向印度市场发起了猛烈突击。Counterpoint Research的数据显示，2016年最后一季度，中国智能手机制造商在印度的市场份额已从一年前的14%上升至46%。同一时期内，印度品牌的市场份额从54%滑落至20%。
“政府应当更支持自己人，每个孩子都需要父母的帮助，”第二大印度智能手机制造商Intex创始人纳伦德拉·班塞尔说。
该报道称，班赛尔号召对中国手机征收“反倾销税”，就像对中国低价钢材一样。他称，即使是中国公司在印度组装的手机也应该追加税收，以抵消这些公司从中国政府获得的财务支持。
据知情人士称，印度手机行业领导者已经在最近几周与政府官员会面，阐述了他们的担忧。
除了定价，高管们还对中国厂商持续的广告轰炸震惊不已。在印度全国的广告牌上，随处可见宝莱坞明星荻皮卡·帕都恭手持OPPO手机的广告，以及印度板球明星维亚特·科利为金立代言的广告。
中国公司专注于印度反映了该国智能手机市场近期巨大的增长。据市场研究公司IDC的数据，印度去年的智能手机出货量达到1.09亿台，较三年前翻了一倍多。
“它们的支出太高了，”印度智能手机制造商Karbonn创始人普拉迪普·简说。“政府应当做点什么，否则行业将承受损失，而且对政府也是一种损失。”Karbonn曾一度是印度第三大手机厂商，但现在已经跌至五名开外。
在手机厂商呼吁政府帮助前，印度打车应用Ola和电商网站Flipkart的创始人均纷纷号召政府帮助它们与Uber和亚马逊竞争。不过这些要求并未得到印度政府太多的回应，因为后者正希望提高印度作为外商投资目的地的声誉。
印度最大的本土手机厂商Micromax首席营销官萨哈吉特·申说：“中国生态系统能够发展壮大就是因为大量的政府补贴和奖励。”
他说，虽然印度政府没法复制此举，但应当通过对智能手机和部件进口征收重税来“减少印度生态系统与中国生态系统的差距”。
但研究公司Counterpoint的分析师尼尔·沙哈表示，中国公司已经大幅扩大在印度的产能。他估计，这些本地产手机已经占它们在印度销量的75%，与印度品牌的比例基本相同。这意味着，任何打击进口的举措都会对印度厂商产生同样的影响。
“实际上，印度品牌是在搬起石头砸自己的脚，”他说。
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