热点问答：英国首相为何突然宣布提前大选

英国首相特雷莎·梅１８日突然宣布，英国将在６月８日提前举行大选，以便新政府更好地代表英国与欧盟进行“脱欧”谈判。特雷莎·梅领衔的保守党政府为何突然决定提前大选？英国议会能否批准？对英国“脱欧”有何影响？
提前大选一箭双雕
梅在唐宁街１０号首相府外发表讲话说，这一决定是为了“更好地维护英国国家利益”。她强调，英国需要稳定性、确定性及强大的领导力，而提前举行大选是“保障英国未来几年稳定性的唯一方式”。
分析人士认为，梅在去年６月英国“脱欧”公投后接替辞职的保守党领袖卡梅伦成为英国首相，其任职是通过党内选举而非全国大选。此次提前大选也是为了让她获得英国选民“授权”，以便在“脱欧”谈判中有更广泛的民意基础。
另一方面，目前执政的保守党在民调中也大幅领先内部党争不断的反对党工党，梅在此时宣布提前举行选举，意在进一步扩大保守党在英国议会下院中的席位领先优势，避免被反对党“束手束脚”。
议会批准几无悬念
根据英国法律，现政府任期将于２０２０年结束，提前举行大选仍需获得英国议会下院三分之二票数通过，或由首相向议会提交对政府的不信任案，在获得半数以上议员支持后即可解散政府，举行大选。
而就在梅宣布提前举行大选后，工党党魁科尔宾第一时间对此表示欢迎。这意味着他将不会在议会投票中阻挠提前大选。而同时，工党党内对科尔宾长期不满的议员也希望提前举行大选，以挑战其工党党魁的地位。英国自由民主党党魁法伦也表示，提前大选将是改变英国前进方向的一次机会。
综合各方情况看，议会批准提前大选几无悬念。
提前大选对“脱欧”有利无害
上月底，梅正式致函欧洲理事会主席图斯克，宣告英国正式启动“脱欧”程序。目前是英国正式启动“脱欧”与“脱欧”谈判正式开始之间的“空档期”，在此时举行大选对英国如期组建谈判团队影响最小。
英国舆论普遍认为，如无意外，保守党将在大选中获得大胜，梅将继续担任英国首相。目前，保守党在议会下院的多数优势仅为１６席，在一些重大议案的表决上常常受到限制。专家认为，如果梅能利用此次提前大选夯实并扩大保守党在议会的领先优势，将有利于新政府以更团结的面貌、更统一的思想、更自由的决策权在“脱欧”谈判中更好地维护英国的利益。
今年是德国与法国大选年，舆论认为欧盟与英国开始实质性“脱欧”谈判要等到两国选举结束，最早也要到９月，因此英国６月大选对英国“脱欧”时间表没有影响。（新华社记者桂涛 梁希之）
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