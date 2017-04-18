新加坡再过几个月，包裹将由无人机从空中送到你家

再有几个月，新加坡的天空中将出现送邮政包裹的无人机。换句话说，邮政包裹将在空中飞翔后送到你家。
这不是科幻情景，而是即将实现的事。
今天新加坡邮政和空中客车直升机公司签署一项伙伴协定，宣布这个消息。
新加坡邮政和空中客车直升机公司是在新加坡举行的亚洲旋翼机及技术展览会上签署谅解备忘录。这项邮递系统的开发已经进入后期阶段。
2018年初，新加坡国立大学校园内就将使用无人机运送小包裹，作为项目的试行。
新加坡邮政表示，新加坡高度城市化，无人机以及自动驾驶车辆将是物流领域的未来趋势。
新加坡邮政表示，在这次合作中将提供软件和运送系统，以及邮政和电子商务物流方面的专才。
新邮政代总裁林星福表示：“2015年我们曾经在乌敏岛试行这项系统，试行结果令人满意之后，我们才开始进入下一个阶段。安全性还是最重要的，所以这项系统必须通过试行阶段，我们才可以思考下一步怎么做。”
空中客车直升机公司表示，研究中的新系统还面对一些挑战，必须确保系统的安全性，符合新加坡的航空条例。
去年，空客公司就同新加坡民航局签署有关无人机送包裹系统的谅解备忘录。
在新加坡国立大学试行后，新邮政还将试行用无人机递送药品、油品和电子元器件送往新加坡沿海的船只上，或由船只送到陆地。
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