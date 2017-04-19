日本向女性开放战斗岗位，让自卫队更有吸引力

共同社4月18日报道称，日本自卫队将向女性开放陆上自卫队步兵、坦克兵和其他可能与敌人直接作战的岗位，这使得女性几乎可以申请自卫队所有职业领域的岗位。
日本防卫省18日表示，在鼓励女性发挥更大作用的倡议的指导下，自卫队也将设置增加女性成员比例的目标，现在日本自卫队的这一百分比仍低于其他国家。
日本防卫相稻田朋美说：“我们的目标是使自卫队成为适应时代和环境变化、更具有吸引力的组织。”
该倡议是安倍晋三政府在日本生育率下降和老龄化背景下鼓励女性多参与社会工作的努力的一部分。
日本防卫省原本不会指派自卫队女性成员到可能会直接参与作战或直接协助作战士兵的岗位，以及其他耗费体力的岗位工作。
不过，尽管有更多岗位将向女性开放，但自卫队依然有某些出于保护女性而不允许其服役的岗位，例如陆上自卫队一些可能会面临辐射危险的特种岗位，还有海上自卫队的潜艇岗位——由于潜艇空间狭小，无法保护女性的隐私。
虽然防卫省计划增加自卫队女性成员人数占比至约12%，但并没有给出计划达成这一目标的具体时间。
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