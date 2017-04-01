新加坡的房价会大跌吗？不是乌鸦嘴哦！

很多人看到这个标题，一定说“小编你疯啦，新加坡刚刚放松房地产抑制措施，不都是说房地产要涨了吗？”
别急别急，听小编先说一句：“新加坡政府放松打房措施，难道没有可能新加坡当局嗅到房地产市场可能会先跌，采取预先的行动吗？”
不是小编瞎说，真的有分析师这么说的。
其实，新加坡政府过去几年，不断面对着新加坡房地产商和业者的压力，坚持打房措施不手软，怎么一夜之间就开始放松打房措施了呢？
这其实全因为这件事：美国开始调高利率。
美联储调高利率，新加坡跟着调高利率是可以预期的。这样一来，贷款成本就会升高，房地产投资成本跟着升高，投资需求减少，房价当然就跟着跌啊！
还有一件事可能会引发新加坡房价大跌，就是美国总统特朗普新政。这项新政旨在让美国制造业回流。如果美国制造业真的回流，那么美国本身也是世界最大的市场。当制造业回到市场本身，亚洲的制造业甚至贸易运输都会被边缘化，人家生产后直接在家门口市场卖，关你亚洲什么事儿啊。
亚洲一旦被边缘化，新加坡作为亚洲的转口枢纽之一，经济也难免受到影响。一旦影响过大，房地产首当其冲受到冲击，也不是不可能的。
讲了美国，现在来看新加坡外国人买房最大的买家中国。
去年11月底，中国收紧了外汇外流，严格限制外汇出境，即使公民申请的额度也严格限制在海外买房产。
这项收紧措施，当然对新加坡的房地产会带来影响，逼近新加坡多年来最大的外国买家是中国人嘛。
这个其实是有佐证的：新加坡的碧桂园发展的马来西亚柔佛州伊斯甘达的“城市森林”。
马来西亚“新加坡旁”“森林城市”目前是碧桂园大力推广的海外项目，但日前却有报道称，该项目暂停国内销售，产品价格待定，而其中原因可能涉及外汇管制问题。对此，碧桂园予以否认，并非暂停销售，而是项目的展厅正进行升级改造。
话是这么说，但实际上，碧桂园已经转了方向，将销售重点瞄准了越南泰国和日本以及台湾和香港卖房。
为啥？因为中国外汇出不来，你在中国卖给中国公民，拿的人民币，怎么弄到马来西亚来？就算中国公民到马来西亚当地来买，带出的外汇也只能付首期。之后的房款要中国公民如何拿出境呢？
所以，碧桂园当然要找中国大陆以外的买家啊。
中国大陆公民钱出不来，当然也会影响新加坡的房市啊！
那么美国因素、中国因素，这两大因素还不能让新加坡房价下跌，小编只能无语了。
当然，这只是小编的分析，未必准确啦。小编只是看到有人说，新加坡放松打房措施，什么之前卖房的人哭晕在厕所什么，其实应该是之前买房的人哭晕在厕所才是吧。
大家投资房地产，还是要量入为出。新加坡政府放松打房措施究竟是房地产要升还是会跌，大家也是要理性看待，千万别让房地产业者忽悠了！
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