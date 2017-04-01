瞄准伙伴关系，期待两人会面：普京向特朗普伸出橄榄枝

德媒称，俄罗斯总统普京表示，他愿意与美国总统特朗普在7月初的汉堡二十国集团峰会上首次会面。
据德国《图片报》网站3月30日报道，普京3月30日在俄罗斯北部阿尔汉格尔斯克的国际北极论坛上说，如果这次会面不可能的话，他愿意与特朗普在芬兰会面——如果芬兰举办北极理事会成员国会议的话。北极理事会成员国会议的日期目前还没有确定。
普京说，他的国家力求与“大国”美国建立“良好的关系”。其他任何说法都是针对俄罗斯的“谎言、无稽之谈和挑衅”。
报道称，特朗普在去年总统大选期间曾全力支持与莫斯科靠近。近几个月，美国国内对于特朗普及其班子成员与俄罗斯的接触存在着争论。
在政策上，两位领导人也有某些共同之处：例如普京和特朗普都不相信交通、工业和其他人类活动导致了气候变化。普京在北极论坛上说，阻止全球变暖是“不可能的”，关键是“适应”地球的升温。
另据俄新社3月30日报道，俄罗斯总统普京在回答俄罗斯是否影响了美国大选结果时，建议大家看他的嘴型。
普京在北极论坛上表示：“请看我的嘴型——没有。”
他指出，试图破坏俄罗斯与美国的外交关系是不负责任且错误的。他说：“我们想彻底毁掉两国的外交关系？使其恢复至上世纪60年代加勒比危机（即古巴导弹危机——本网注）之前的样子吗？然后呢？”普京相信，这“不符合多数美国人的利益”。
普京强调，俄罗斯把美国作为伟大的国家来对待，想与之建立伙伴关系，而非“交战”。他希望莫斯科与华盛顿能在调解叙利亚和乌克兰冲突、北极、太空等问题上展开合作。
普京指出，有关俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚克进行“间谍会晤”的说法是无稽之谈。他说：“他与任何人会面都被当作间谍活动。这难道不荒谬吗？”普京强调，与政治精英、商人、国会议员和白宫官员接触是“国际外交惯例”。
报道称，普京还拿美国驻俄罗斯大使约翰·特夫特出席北极论坛举例。他说：“特夫特和所有与会者进行了交流。他可以与俄罗斯政府官员和大企业代表接触。对此，我们不仅没有阻止，反而鼓励并提供协助。”
另据德国新闻电视频道网站3月30日报道，俄罗斯总统普京认为，气候变化并非人类导致，因此也无法阻挡。普京在阿尔汉格尔斯克举行的国际北极论坛上表示，冰山在几十年前就开始融化消失了。地球升温在上世纪30年代就已开始，当时还根本没有那么多温室气体。
他表示，阻止气候变化是“不可能的”，它与“地球的全球周期甚至行星的影响”有关，关键是“适应”地球变暖。
普京曾在之前的场合表示，地球变暖没有什么不好，因为此前被认为开采成本过高的矿藏和运输路线现在阻碍都会减少。普京祝新任美国环境保护局局长斯科特·普鲁伊特好运，称对普鲁伊特的观点进行深入研究是必要的。
普鲁伊特怀疑工业、交通和其他人类活动是全球变暖主要原因的观点。这点他与总统特朗普是一致的。他希望宣布巴黎气候协议作废。这项由195个国家在2015年底签署的协议包括了针对地球变暖而采取的具有法律效力的措施。美国在当时的奥巴马政府领导下通过了该协议。
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