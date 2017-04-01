中国落地全球首个“量子加密通讯“产品服务，外媒：“你们赢了！”

最近，中国又低调地搞了件大事，一个国内外炙手可热的科研领域，那就是“量子加密通讯”！
这个科研项目或许听起来有些陌生。不要紧，你可以这么理解：第一次工业革命的序幕由蒸汽机打开，那么下一场技术革命的起点则必然是量子通信科学。
而量子加密，就是点亮量子通讯科技树的密钥。
作为安全等级最高的加密技术，量子加密早已成为各大国争相追逐的目标。早在10年前，IBM、微软等国外企业就率先在量子科学应用上投入重金，风光一时无两。但由于成本原因，国外仅用于个别科学实验。
10年前，中国在该领域的起点还很低。而短短10时间，中国在这个领域已经变成了当之无愧的巨无霸。
就连国外权威媒体都不得不承认：中国领跑量子通信竞赛！是的，你们暂时赢了……
那么，量子通信和量子加密到底是个什么东西？
简单地说，如果你的加密措施使用了量子通信，那基本意味着永远无法被对手破解。原因有二：
其一、量子加密的密钥是随机的，即使信息被窃取者截获，也无法得到正确的密钥，因此无法破解信息。
其二，分别在通信双方手中具有纠缠态的2个粒子，其中一个粒子的量子态发生变化，另外一方的量子态就会随之立刻变化，并且根据量子理论，宏观的任何观察和干扰，都会立刻改变量子态，引起其坍塌，因此窃取者由于干扰而得到的信息已经破坏，并非原有信息。
也就是说，使用了量子通信，对手对我的信息始终处于一脸懵逼的状态：要么他根本不知道我在说什么；要么他窃听到的有关于我的任何信息，都是错的……
这对于用户而言，就意味着两个字：安全。而信息安全，正是量子加密通信的用武之地。
直白说，量子通讯利用量子力学原理，采用量子纠缠效应进行密钥分发，做到数据传输的绝对安全。所有涉及敏感信息网络传输的行业，如金融、政府、大小企业，都对量子加密有强烈的需求。
而在众多对信息安全有迫切需求的机构中，网商银行就率先采用了量子通信技术。3月29日，国内云服务商阿里云在深圳透露全球首个云上量子加密通讯案例，网商银行采用量子技术在专有云上完成了量子加密通讯试点。
也就是说，阿里云成为全世界第一家可以提供量子加密信息传送服务的云计算公司。 量子通信产业化方面中国已经走在美国的前列，并在国防、金融等领域铺开。
媒体此前已纷纷报道，2015年10月，阿里巴巴投资的“中国科学院—阿里巴巴量子计算实验室”成立仅3个月，阿里云与科大国盾量子就曾联合发布量子加密通信产品--量子加密通道，使量子加密技术成为一种共享资源。
1年多之后，全球首个云上量子加密通讯案例的公布，预示一个新的开始。
在中国这个市场最大、资源最雄厚的地方，量子科学势必如野火一般烧遍各个领域，为焦土中的萌芽积攒下最肥沃的养料。
这简直就是代表了中国先进制造的生产方向，别忘了，在高科技江湖，永远流传着这样一个“恐怖”的传说。
只要自己想做，中国有能力把所有高精尖的科研成果“彻底白菜化”，成为全民共享的成果。
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