新加坡直达伦敦航班票价不到200新元

廉价航空挪威航空公司将从今年9月起，提供新加坡直飞英国伦敦的航班，最低价仅199新元。
樟宜机场集团宣布，挪威航空公司将从今年9月28日起，提供每周四趟新加坡直飞伦敦的航班服务，并将在随后的北半球冬季期间，也就是今年的10月29日到明年的3月24日，在规定核准的情况下，将航班趟次增至每周五次。
樟宜机场也表示，挪威航空公司的新加坡-伦敦班机将使用拥有344个座位的波音787-9 Dreamliner梦想飞机。
为庆祝该航线开通，新加坡飞伦敦的经济舱单程机票将从199新元起跳，而优质舱机票则是839新元，而且这是包括了所有费用和税收的价格。
新加坡直飞伦敦的服务将由挪威航空的英国子公司Norwegian UK运营。
路透社说，挪威航空此举，是要在长程航班的商务和旅游市场是抢得一杯羹。
去年，挪威航空在欧洲和美国之间的航线上迅速扩张。
目前，马来西亚的廉价航空亚洲航空经营往来伦敦的廉价长程路线。挪威航空发现，这条航线有着巨大的需求。
目前，新加坡航空和英国航空运营新加坡往来伦敦的航线。
未来正常运营后，单程的经济票价为179英镑（229美元）。
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