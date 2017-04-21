世界军力谁家强？美俄中印法名列五强 朝鲜未入前十

德国《焦点》周刊网站4月18日报道称，“全球火力指数”借助兵力、军备等多项标准对世界各国军队进行比较。该排名包括126个国家，其中也不乏一些出人意料的结果。
德国排名第九，但它并不是欧洲最强的军队。联邦德国的现役军人只有18万人，但它在空军方面表现出色。不过，尽管如此，它在空中依然被排名第五的法国甩在后面——它以1282架飞机主导着西欧的上空。虽然该国有两条海岸线，但统计显示它只有118艘舰船。
在欧洲范围内，英国军队的实力也不容小觑。英国拥有大量的石油——装甲车和军用飞机最重要的燃料来源。这也体现在“全球火力指数”中——英国在全球排名第六位。
印度凭借拥有130万现役军人成为第四强的军队。6464辆装甲车、2086架飞机和400亿美元的国防预算都令印度军队尤其强大。
“全球火力指数”考虑了40多项因素。从前十名（依次为美国、俄罗斯、中国、印度、法国、英国、日本、土耳其、德国和意大利）可以看出哪个国家的军队最强。核武器能力在排名中没有发挥任何作用——核武器未被计算在内。
而接受调查的126个国家中，军事实力较弱的国家则包括加蓬、刚果民主共和国、波黑、老挝、厄瓜多尔、巴拿马、纳米比亚、索马里和中非共和国。
没有那么意外的是，中国仅靠兵力一项就排在了榜单的前列——第三位。但是这个国家的军备也给人留下了深刻印象：9150辆装甲车、超过700艘舰船。全球排名第二的是俄罗斯。实际上俄罗斯以15398辆装甲车拥有世界上最为强大的陆军。
只有一支军队比它还强大：8848辆装甲车、13444架飞机、5810亿美元的预算——美国仍拥有遥遥领先的世界最强军事实力，从而位居排名榜的榜首。
然而，主要以情报部门资料为基础的这一统计告诉人们的不仅是这些。
在装甲车方面，拥有装甲车最多的前十个国家是：俄罗斯、中国、美国、印度、埃及、叙利亚、朝鲜、以色列、土耳其和巴基斯坦。
朝鲜排名第七可能令人意外——但是该统计没有说明这些装甲车的技术水平或者它们是否全部都具有作战能力。
在飞机方面，美国遥遥领先于其他所有国家。根据统计，埃及共有1133架飞机，其中包括战斗机、运输机和直升机。前十名依次为：美国、俄罗斯、中国、印度、日本、韩国、法国、埃及、土耳其和朝鲜。
有趣的是，名单上的126个国家都拥有飞机。排名靠后的国家来自波罗的海地区，这也解释了北约在该地区部署战斗机的原因：拉脱维亚（第126位）、爱沙尼亚（第123位）和立陶宛（第121位）总共拥有的飞机数量还没有阿尔巴尼亚（第22位）多。
在国防预算方面，排名第一的美国和排名第二的中国之间有将近4000亿美元的差距。德国以363亿美元排名第八位，处于印度与法国之间。
在这方面名列前十位的是：美国、中国、沙特阿拉伯、英国、俄罗斯、日本、印度、德国、法国和意大利。
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