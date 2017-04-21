特朗普下令"买美国货雇美国人"

外媒称，美国总统特朗普宣布了一项行政新令，指示政府机构“买美国货，雇美国人”，但是立即被指责虚伪，因为他本人都没有做到这两点。
据英国《独立报》网站4月18日报道，特朗普18日是在走访实耐宝公司位于威斯康星州基诺沙的总部时签署这项“买美国货，雇美国人”的行政令的。
特朗普对聚集的人群说：“通过这一举动，我们向全世界传递一个坚定的信号。我们要维护我们的就业者，保护我们的就业岗位，归根结底我们要以美国为优先。”
行政命令没有改变现有法律的权力，只是指示政府机构与部门各自审查政策，建议想办法多使用美国产品、多雇用美国人。
行政命令中“雇美国人”的部分指示劳工部、司法部、国土安全部和国务院查找雇主滥用签证和就业者欺诈的证据。行政命令中“买美国货”的部分旨在让联邦资金资助的项目最大限度地使用美国制造的商品。其中，行政命令要求政府所有机构部门审查允许使用外国货的豁免例外规定。
特朗普说：“我们终于站起来维护我们的就业人员和公司。我们再也不允许外国公司骗取政府合同了。”
但美国《华盛顿邮报》的调查显示，特朗普本人的产品却在12个不同的国家生产。例如，“特朗普之家”公司就有一部分产品在土耳其和德国生产；特朗普旗下的伏特加酒在荷兰蒸馏；特朗普的休闲西装有一部分在印度生产。
据法新社4月18日报道，“买美国货，雇美国人”：18日，特朗普签署了一项旨在改革技术行业签证发放政策的政令，试图落实自己的标志性口号，但他的行动空间仍然有限。
他在威斯康星州基诺沙指出：“我们要一起尽我们所能让更多的产品标签带有这样美好的字眼：美国制造。”
这份政令和现任美国总统迄今签署的大部分政令一样，更多的是在呼吁各部拿出提案，而不是对国家经济生活作出具体改变。
特朗普想打击H-1B签证发放程序中的“舞弊和滥发”并酝酿改革。新技术企业对这类签证需求极大。该工作签证的发放对象是科学家、工程师和程序员，是很多渴望来硅谷的印度人的跳板。美国每年发放的H-1B签证约为85000份。
白宫认为这对美国劳动者不利，因为这类签证也招来了一批素质相对较低的劳动者。
特朗普强调：“我们认为必须先向美国劳动者提供就业岗位。”
美国商务部当即表达保留态度：虽然商务部认为H-1B发放程序可以改善，但对破坏该程序的意图保持警惕。
商务部强调：“向能够促进美国企业的增长并增强美国竞争力的全球高素质劳动者关闭门户或许是个错误。”
据路透社4月18日报道，钢铁行业的高管和分析师说，美国总统特朗普发布的“买美国货，雇美国人”的行政命令派生出了一些问题：政府如何执行这一命令以及能否给生产和就业带来真正的变化。
“买美国货”的规定在美国法律中早已存在，但由于有一些针对外国公司的豁免条款，监督这一规定的执行向来很困难。
特朗普的行政命令承诺严格监督这些条款的执行，至于具体如何严格监督却避而未谈。
芝加哥拉帕姆-希基钢铁公司总裁比尔·希基说，关于“买美国货”的说法他已经听了几十年了，但国内外承包商经常能钻空子使用进口钢铁产品。
希基说：“政客都这样说，但最后完全行不通。”
布拉德福德研究中心的查尔斯·布拉德福德说，美国钢铁行业如果重点推行“买美国货”政策，那就没有考虑到有些钢铁产品（包括锡钢片和半加工产品）并非在美国境内生产的事实。如果执行不当，可能让美国市场发生供应问题。今年一季度，美国市场上进口钢铁产品占比高达25%。
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