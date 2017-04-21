中国自动化需求增加 日本机械企业在华增产

日媒称，鉴于中国需求复苏，日本机械制造商开始调整生产和销售机制。中国市场一度萎靡不振，但近来机床订单等呈现出明显的复苏趋势。汽车销售形势大好，当地智能手机制造商崛起，生产一线的自动化需求增加。各机械制造商将加紧抓住新增需求。
《日本经济新闻》4月19日报道，三菱电机公司在大连的生产基地到5月底将把用于汽车零件加工的电火花加工成型机的月产量由110台增至170台。该公司还在探讨将面向中国市场的数字控制装置生产台数最大增至原来的1.5倍。
山崎马扎克公司将向中国两家生产车床和加工中心的工厂共投入10亿日元用于扩充设备。到2017年秋的月产量合计将由现在的300台增至360台。
西铁城精机贸易有限公司的中国工厂计划自6月以后使产量同比增加40%左右。
日本机械制造商在中国的机床订单额在2017年1月时隔14个月转为正增长。2月同比增长55.5%，呈现出明显的复苏趋势。复苏的背景在于，中国制造业崛起，人工成本上涨，工厂等自动化需求因此增加。
由于人工成本上涨，生产一线一直处于人手不足状态。中国政府提出“中国制造2025”规划，鼓励当地企业采用“物联网”和自动化技术等提高工厂效率。此举的目的在于，推进以低成本为竞争武器的产业结构实现转变。
机床是强化制造业不可或缺的“母机”。高品质的日本产品具有很强的优势。对于日本机械制造商而言，中国是重要市场。2016年日本对中国的机械出口占机械总出口的约20%。中国今后对高性能产品的需求将更加旺盛。
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