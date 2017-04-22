快走增强男性生育能力

伊朗研究人员发现，适度运动，比如一周快走三次，有助提高男性生育能力。研究结果刊载于《生殖》杂志。
乌鲁米耶大学的研究人员征募了三组男性志愿者做为期24周的试验。第一组志愿者前12周每周三四次、每次25至30分钟快走或慢跑；后12周增至每周快走或慢跑４至6次、每次40至45分钟。第二组志愿者从事高强度运动，第三组则不运动。
检测结果显示，运动有助增强男性的生育能力，适度运动效果更佳。与不运动的志愿者相比，适度运动志愿者的精液量多8.3%，精子活力高12.4%，精子形态优17.1%，精子浓度高14.1%，精子数量多21.8%。运动对精子的积极影响效果在停止锻炼几天后逐渐下降。
英国《每日邮报》12月6日援引研究人员的话说：“我们的研究显示，对久坐男性而言，做些运动是一种简单、便宜而有效的改善精子质量的办法”。不过，研究人员也承认，影响男性生育能力的因素有很多。英国谢菲尔德大学男性生殖问题专家艾伦·佩西说，健康饮食、不吸烟、穿宽松内衣有助男性增强生育能力。
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