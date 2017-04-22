美国荣枯、中国泡沫……世界经济正面临七大威胁

英媒称，表明金融危机的后遗症最终开始消退的种种迹象正在增强，世界经济正在走强，增长率正在上升。
据英国《每日电讯报》网站4月19日报道，但国际货币基金组织（IMF）仍然担心，复苏可能脱离正轨。该组织认为，风险遍布全球。
以下是可能在未来若干年内困扰经济的七大威胁。
美国之荣枯
美国经济目前表现强劲，但IMF担心，它可能正处于一个荣枯周期之边缘，美国总统特朗普的疯狂支出会导致政府债务激增、鼓励公司过度借贷。
IMF在其全球金融稳定报告中警告：“如果预期中的税收改革和放松监管导致（美国经济）走上不如预期中那般有利的增长和债务之道路，风险溢价和动荡性就可能急剧上升，从而削弱金融稳定。”
但IMF也为一种较好的结果提供了一定希望——对美国混乱的公司税制度进行一番改革“能帮助恢复企业活力和投资”。
欧元区债务危机
IMF称，欧元区各家银行似乎境况良好，但在一定程度上，这是因为经济的周期性好转——而不是因为各家银行已经解决了自己的问题。
IMF称：“周期性复苏可能不足以凭借其自身力量恢复处于持续弱势的银行的盈利能力。”
结构性问题包括，众多仅在当地占有市场份额的弱小银行。银行系统效率低下，减少在欧元区内的借贷，损害着整体经济。
考虑到一些国家政府仍然债台高筑，可能导致一种危险的叠加后果。
中国泡沫
IMF认为，在“贷款继续迅速增加”的情况下，世界第二大经济体面临的“金融稳定风险”不能忽略。
IMF称：“很多金融机构仍然过于依赖批发融资，资产-负债不匹配现象相当严重，流动性和信贷风险加剧。”
保护主义
特朗普当选美国总统粉碎了缔结重要贸易协议的希望，这位美国总统誓言对进入该国的进口商品设立森严的贸易壁垒。
最近数十年，贸易一直是经济增长和繁荣增强的一大驱动因素，采取重大保护主义措施可能有损全球金融前景。
如果保护主义政策触发资本快速流动，其影响可能会在相对脆弱的各国的金融体系中扩散，并在此期间造成极大破坏。
美元对新兴市场
新兴市场国家的公司和政府往往以美元计价贷款，因为与本国货币相比，美元供应量较大。
但如果其收入以本国货币计价，那么美元升值会令偿还债务难度增加。
IMF称：“美元加息和升值速度加快——这反映了美国货币政策为应对通胀压力而加快收紧——可能导致借贷成本增加，使新兴市场和发展中经济体的货币贬值，恶化已经极端脆弱的公共债务状况。”
放松监管
自全球金融危机以来，银行和其他金融公司受到了额外监管，以试图令它们不易崩溃，且在一旦有银行倒闭的情况下保护纳税人和其他银行。
IMF警告，不能采取极端行动以取消过去8年中的所有这些措施。该组织说，政府应该保持“警惕”。
该组织称：“普遍取消金融监管措施——或放弃全球合作——的可能性可能削弱在金融稳定方面来之不易的进展。”
永远的低利率
在过去10年中的大部分时间里，利率一直处于前所未有的低水平，IMF担心将难以再次加息。
从金融稳定性的角度看，该组织尤为担心这将进一步损害银行的盈利能力，增加某家银行陷入困境的可能性，使各机构难以采取保护自身安全的金融缓冲措施。
银行可能不得不开始对存款实施负利率，或收取交易费或其他服务费，否则将面临失去盈利空间的风险。
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