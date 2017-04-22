巴黎“香街”恐袭搅局法国大选 警察喋血闹市街头

外媒称，巴黎市中心香榭丽舍大街20日发生枪击案，一名警察被杀，另外两名警察受伤，此时距法国总统大选第一轮投票仅有几天时间。
据英国《卫报》网站4月20日报道，法国内政部发言人皮埃尔-亨利·布兰代表示，袭击者向香榭丽舍大街上一辆警车开火，杀死一名警察，打伤两名警察。子弹碎片还击中一名游客的膝盖，导致其受轻伤。
报道称，当晚9点左右，袭击者开车到一辆停着的坐满警察的警车前。他走下车，举枪开火，打死车中一名警察，又向站在人行道上的其他警察开枪，打伤两人，后被警察击毙。
报道称，法国当局正在调查这名枪手。当局封闭了这条大街和附近的街道，并呼吁公众避免前往这一区域。警方直升机从低空掠过巴黎市中心。
另据美国《华尔街日报》网站4月21日报道，一名枪手20日在巴黎香榭丽舍大街开火，造成一名警察死亡，另外两名警察受伤。数日后法国大选将开始投票。
法国内政部发言人布兰代说，袭击发生在当地时间晚9点左右，当时作案者的汽车在一辆警车前停下，这名枪手跳下车，手持自动步枪开火。警方开枪还击，打死了这名枪手。不排除此人有一名或多名共犯的可能。
“伊斯兰国”组织（IS）声称对这起疑似恐怖袭击事件负责。但一名法国官员称，枪手是一个名叫卡里姆·舍菲的法国人。
另据法新社4月21日报道，因为“圣战”分子的威胁，法国大选处于高度戒备之中。在距大选首轮投票仅剩三天之际，法国20日晚再遭恐怖袭击，一名警察在巴黎市中心著名的香榭丽舍大街被杀，两名警察受伤，其中一人伤势严重。
IS几乎立即就声称对袭击事件负责。IS的宣传机构阿马克通讯社发表声明称：“巴黎市中心香榭丽舍大街袭击事件的制造者是比利时人阿布·优素福，他是一名IS战士。”
然而，来自法国调查机构的消息说，被击毙的袭击者是一名39岁的法国人，此人之前就曾受到反恐调查。因此，目前的问题是要搞清楚这是否与IS所说的是同一个人。
巴黎检察官弗朗索瓦·莫兰表示，袭击者的身份已经搞清。但出于反恐调查需要，他拒绝公布。
据法新社巴黎4月20日报道，会议结束后，奥朗德表示“确信”枪击案属于“恐怖主义行为”，并宣布21日一早将召开防务会议，并将为“被卑鄙杀害的”警察举行全国哀悼仪式。
奥朗德强调，相关部门将“保持绝对警惕”，以确保23日首轮大选投票的安全。总统向遇害和受伤警察的亲属表示慰问，并强调“基本原则是信任、团结以及全国一致支持安全部队”。
报道称，20日晚法国电视二台举行了11位总统候选人在首轮投票前的最后一次电视辩论，节目被这一致命袭击事件打乱。枪击案发生后，候选人菲永和勒庞都取消了他们原定在21日的竞选行程。
菲永说：“我认为在目前的情况下，这两天不应当继续进行竞选活动，因为我们首先应当表现出与警察的团结。”
报道称，11位候选人一致谴责枪击案。马克龙表示：“我们不应当向恐惧让步。”梅朗雄称：“在这个国家，犯罪分子从来不会逍遥法外。”勒庞则表示，打算针对这种伊斯兰恐怖主义实施“一项进攻计划”。她说：“别再天真了，不能留给我们的孩子一个无力保护他们的国家。”
巴黎市长安妮·伊达尔戈表示：“虽然我们的城市又一次经受考验，但我们不会作出任何让步、不会屈服。”她谴责了“被仇恨和死亡蒙蔽双眼的恐怖分子”。
伊达尔戈与内政部长费克尔赶到事发现场，向香榭丽舍大街上自发为行人提供庇护与援助的商家致意。费克尔还向“警察的专业性、牺牲精神、责任感”致敬，认为这“避免了在香榭丽舍大街上的杀戮”。
另据德国《每日镜报》网站4月20日报道，在20日巴黎市中心警察遭到致命袭击后，法国总统奥朗德说，有证据表明这是一起恐怖袭击。
报道称，法国即将举行大选首轮投票。据说将有5万名警察和军人保护此次投票活动。过去几年来法国多次成为极端伊斯兰分子的袭击目标。自2015年11月巴黎恐怖袭击以来，法国一直处于紧急状态。
据西班牙《国家报》网站4月21日报道，20日发生在香榭丽舍大街的枪击事件造成一名警察死亡、一名警察重伤。使用卡拉什尼科夫步枪扫射的枪手已被击毙。这起事件的象征意义要比看似不高的伤亡数字大得多，其中包含的凶残的宣传意味将对大选产生影响。
报道称，其中包含几方面原因，一是枪击事件发生在巴黎最受欢迎的旅游地点；二是这座城市已脆弱到不堪一击；三是映照在凯旋门上的闪烁的警灯灯光让人似乎又重新回到了2015年巴黎巴塔克兰剧院恐袭的阴影之下。
法国内政部长费克尔指出，大选成了“圣战”分子宣传的“完美”目标。IS忙不迭地“认领”此次袭击事件，除推动“独狼”对该组织的效忠外，还使法国脆弱区域的安保任务进一步加重。
报道称，枪击事件一发生，包括半岛电视台、英国广播公司和美国有线电视新闻网在内的各大媒体就奔赴现场附近向全球直播案情进展，并对该事件将对大选产生何种影响进行猜测。
媒体酝酿着各种针对这起具有很强象征意义案件的问题，如该事件是否会影响可能创下历史纪录的大选投票弃权率？是否会改变选民的投票意向？是否会成为勒庞关闭边境和反移民主张的有力论据？
据英国广播公司网站4月21日报道，法国大选投票在即，巴黎香榭丽舍大街发生枪击警车案件，这一案件恐将影响到选举投票。
23日法国大选将举行第一轮投票，共11名候选人参加角逐，最受关注的两个人是极右翼政党国民阵线领导人勒庞和中间派独立候选人马克龙。如果第一轮投票中没有任何候选人得票率超过50%，那么得票最多的两名候选人将在5月7日的第二轮投票中一决胜负。
报道称，由于发生一系列暴力事件，到目前为止，法国仍处于紧急状态下。因此，如何应对恐怖主义、保护法国公民的问题成为这次大选的核心话题之一。
报道称，这次大选被称为“法国史上最难预测的选举”，选情扑朔迷离，结果尚难预料，但分析人士认为，发生在巴黎的这一枪击案将对选民的投票意向造成一定影响。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost