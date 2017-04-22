菲律宾防长乘坐军机登陆中业岛遭解放军警告

外媒称，中国21日在有争议的南海地区警告了2架正在飞往中业岛的菲律宾军机。
《菲律宾每日询问者报》4月21日报道，这两架被警告的飞机是C-295和C-130运输机，当时菲国防部长德尔芬·洛伦扎纳和一些军方高官在机上。
菲律宾军方发言人雷斯蒂图托·帕迪利亚说，C-295的飞行员报告，他们在快要降落的时候在中国控制的渚碧礁附近受到了警告。帕迪利亚和菲武装部队总参谋长爱德华多·阿诺当时都在机上。
报道称，该机被告知它进入了中国领空，应该离开以避免误判。
当时在C-130上的洛伦扎纳则淡化了这一事件，称这只是例行公事。
他说：“这是习惯性的。是仪式性的。我们也回答说我们正在飞越菲律宾领空。他们质疑我们的回答，有一连串的答复，不过没有麻烦事发生。”
他还说：“这很正常，每次我们去的时候都这样。他们总会质疑，我们总是会回答说我们正在飞越菲律宾领空。”
报道称，洛伦扎纳是近20年来首位访问中业岛的菲律宾国防部长，该岛是菲声称在南沙群岛拥有主权的最大岛屿。
另据《菲律宾明星报》网站4月21日报道，菲律宾防长和武装部队总参谋长21日访问了位于南海的一个菲方控制岛屿，以宣示菲律宾对该岛的主权。
菲防长洛伦扎纳率访问团乘坐军方运输机造访中业岛，此举很可能激怒中国。
菲总统杜特尔特曾表示，中国说服他放弃了在6月12日菲律宾庆祝独立日时登上此岛升国旗的计划。
他上周在沙特阿拉伯的一次讲话中说：“因为我们与中国的友谊，因为我们珍视这份友谊，我们不会，我不会去那里升菲律宾国旗。”他表示可能会派自己儿子去那里。
报道称，洛伦扎纳计划视察岛上一条已经遭到海水部分侵蚀的简易跑道，菲政府计划修缮这条1.2公里长的跑道，以便让更多飞机降落并提高安全性。政府还计划加固岛上的小型建筑，并加强菲军在这片辽阔水域中控制的其他8个要小得多的岛礁和环礁上的设施。
报道称，陪同洛伦扎纳访问的有武装部队总参谋长、其他军方高层以及大约40名记者，此行可能引发领土争议。
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