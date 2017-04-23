“中国制造”勇闯东南亚 借新加坡为质量把关

热风、Urban Revivo等中国品牌纷纷出现在新加坡的主要购物中心，希望借此提高品牌价值，从而进入马来西亚、泰国和印度尼西亚等东南亚市场。
如果能借助挑剔的新加坡消费者来建立品牌价值，这将能助于这些品牌进入其它东南亚市场后的发展。然而，这并非易事。
据《星期天时报（The Sunday Times）》采访报道，中国体育用品零售商“李宁”于2009年在新加坡爱雍·乌节（ION Orchard）购物中心建立第一间国外旗舰店，但它用了一个月的时间，才将第一把羽毛球拍卖出去。
这家全球排名第4的体育用品产业公司、由羽毛球世界冠军林丹代言，但在新加坡消费者的严重，它的“中国制造”标签依然令人排斥。因此，它的第一家旗舰店于2014年关闭。
报道指出，许多消费者认为，中国品牌缺乏严格的品质检测程序，因此对其产品质量有所质疑。
但是，随着越多的购买者使用李宁的产品、以及李宁对新加坡羽毛球联会的赞助等推广方式，如今李宁在新加坡已通过经销商日光集团（Sunlight Group）经销给近70家零售商，每月销售3000至4000把球拍。
实际上，高纬环球（Cushman & Wakefield）研究总监Christine Li指出，许多中国品牌在中国市场中也不受消费者青睐，因为中国消费者许多消费者更偏好希望品牌。
热风、Urban Revivo等中国品牌在中国发展时，也是经过多年品质坚持、以及消费者之间的“口耳相传”，才赢得对其产品质量的信任。
如今，热风在中国拥有超过900家店面，Urban Revivo也拥有超过150家店面。而去年11月，热风的旗舰店在新加坡313@Somerset购物中心开张，Urban Revivo也于今年1月在莱佛士城开业。
Christine Li认为，对于寻求国际扩展的品来来说，新加坡将是打入东南亚市场的桥梁。而品牌入主新加坡主要购物中心，也将被视为产品质量和品牌价值的保证，并有助于中国品牌在中国和国际市场的发展。
她预计，未来1年中，将会有更多的中国品牌进入新加坡。
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