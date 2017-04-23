法国大选延续“特朗普主义”风潮 IMF不再反对一切贸易保护主义

路透社报道，国际货币基金组织（IMF）成员国昨日放弃了以往对抵制一切保护主义的承诺，转而采取“特朗普式”的态度，承诺致力于减少全球的贸易不平衡。
IMF决策机构国际货币与金融委员会（IMFC）在声明中表示：“我们将不会有竞争性的贬值，也不会将汇率作为竞争性的目标。”
“我们还将共同努力，通过制定适当的政策，减少全球的过度失衡。我们正在努力加强贸易对本国经济的贡献。”
路透社指出，该声明大多采用了上个月G20集团在德国发表的声明中的语言。美国财政部长斯蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）在该声明中表示，反对保护主义的承诺已不再适用。
IMFC主席、墨西哥央行行长阿古斯丁·卡斯滕斯（Agustin Carstens）表示，保护主义是一个“相对的”、“模糊的”的术语，而所有国家都有一些贸易限制。
他说：“与其纠结这个术语的意思，我们设法把它放在一个更积极、更有建设性的框架之下。”他指出，目标是利用贸易，并让所有成员国对自由和公平贸易的需求能协同一致。
IMFC的声明也指出，全球经济正在复苏中，但增长“仍然不大”，同时对政治和政策不确定性的加剧提出警示。
IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）也在新闻发布会上指出：“我们已明确地认识到，世界或许已经从高度的金融和经济风险中，转移到更多的地缘政治风险中。”
其中，便有备受关注的法国第一轮总统大选。
极右政党“国民阵线”候选人勒庞（Marine Le Pe）、以及极左翼“法国不屈服党”候选人梅朗雄（Jean-LucMélenchon）——均是欧盟的批判者——可能在今日的投票中名列榜首，这使IMF会议在美国贸易政策之上，再添加了紧张因素。
据路透社引述，作为前法国财长的拉加德警告道，勒庞若当选，这可能会带来政治和经济动荡。她补充道，现在需要从“增长势头，往更多的分享和包容性增长”的政策转变。
特朗普所支持的勒庞，承诺要对法国脱离欧盟进行公民投票。而梅郎雄也同样承诺要终结欧洲中央银行的独立性。
因此，投资者担心，他们二人若当选，将会搅乱金融市场并导致资本出走。
对此，欧洲央行行长决策者奥托里奥（Ewald Nowotny）周六表示，央行准备在必要时向法国银行提供紧急现金。
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