特朗普要高调庆祝就职百日，美政府释放矛盾信息让人不安

【美联社华盛顿4月23日电】美国总统特朗普称,将在宾夕法尼亚州举行“大型”聚会，庆祝自己就职100天。
4月29日是特朗普就职100天纪念日。周六，他在推特上发文，谈到了此次聚会,称下周“我将在宾夕法尼亚州举办大型聚会，很期待”。
4月29日也是一年一度的白宫记者协会晚宴举办日。
以往大部分美国总统都会出席记协晚宴。早前，特朗普宣布将抵制今年的这一活动，以抗议媒体对他的不实报道。总统的幕僚也将参与抵制，以显示与其“团结一致”。
特朗普团队随后宣布，此次聚会将在宾夕法尼亚州哈里斯堡农业展览中心举办。
【塔斯社华盛顿4月22日电】美国总统特朗普发推文称，他不会出席今年的白宫记者协会晚宴。
众所周知，执政百日的功过将是本次晚宴绕不开的话题，因为这一节点在美国被视为重要的政治里程碑。
特朗普写道，他不会现身晚宴，而将前往宾夕法尼亚州出席自己支持者的大型集会。
白宫消息人士透露，特明普放弃晚宴，在很大程度上是为展示，自己希望跟民众而非新闻记者共度这一时刻。
【美国《华盛顿邮报》网站4月21日文章】题：特朗普危险的“好警察、坏警察”外交政策(作者凯瑟·帕克）
有时候，如果不设法推动与某国的核对峙，特朗普似乎就不会善罢甘休。有一种观点认为特朗普说话强硬，他一直在向全世界警告，美国不再是奥巴马执政时期的懦夫。其他国家一想到与美国展开接触就会颤抖，除非去取悦美国。
现在，他拥有着一支军队——确切地说是世界上最强大的军队——可以在享用巧克力蛋糕的同时下达向叙利亚发射导弹的命令。
另一种观点涉及特朗普政府的内部矛盾。尽管美国常驻联合国代表妮基·黑利对俄罗斯措辞强硬，但特朗普一直在保护与普京总统的友情。
近日，特朗普做出了北约的确至关重要的结论，这至少可让人找到一丝安慰。但这位曾批评希拉里·克林顿过于鹰派的人到底怎么了?难道不是他说过我们无法同时打两场战争？第三次世界大战又是怎么 一回事？
与此同时，美国国务卿蒂勒森也给了伊朗一记重拳，称它没有遵守核协议。但他又与其他人一同致信美国众议院议长保罗·瑞安，称伊朗完全履行了协议。
这不是不把与伊朗的协议当回事,而是事关特朗普政府的哪一种说法是准确的。
这是一个槽糕的协议。 但这显然是伊朗与世界大国在经过漫长谈判后、在 2015年7月能达成的唯一协议。请告诉我，如果美国单方面撕毁协议，特朗普考虑过会产生什么后果吗？
不论好警察还是坏警察都可以使犯人招供，但华盛顿发出的自相矛盾的信息最有可能的结果是让人一头雾水——这不是一个好方法。特朗普向其他国家表达的是，他很可能在任何时候做任何事情，他传递的信息不是力量，而是不稳定和冲动。
对无数美国人而言，特朗普似乎正在让世界成为 一个不太安全的地方。在特朗普就职满100天之际， 美国盖洛普咨询公司发表的最新调查报告就说明了这一点。特朗普的支持率创1953年开始这项民调以来的最低值。他不是一位伟大的战略家，而是一个摸彩票的人，总在犹豫不决地考虑到哪里去寻找要征服的对象。
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