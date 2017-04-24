处置非法内容方法不一致效率低下，欧盟拟规范网络删帖

据路透社获得的一份文件草案显示，欧盟正在 考虑采取法律手段，对脸书、推特等网上平台在删除仇恨言论和煽动暴力的言论 时采用的方法进行规范。
仇恨言论和假新闻在社交媒体上的扩散已经导致这些企业在如何迅速删除这些内容上面临更大压力。
欧盟委员会在政策草案中说:“删除非法内容时所采用的方法极不统一，无论要删除的是煽动恐怖主义的言论，还是仇恨言论、儿童色情内容以及侵害知识产权的内容。”
文件中说:“有些时候，这种不统一可能具有正当性；但在其他时候,这种不统一降低了整个系统的效率。”
欧盟委员会说，今年年底前可能会出台文件，旨在消除相关法律的不完整性和不确定性。
德国上个月出台一部法律，将对没能迅速删除仇恨言论的社交媒体处以罚款, 最高可达5000万欧元。这部法律已经引发人们对其可能威胁言论自由的担忧。
脸书、推持、谷歌以及微软去年对欧盟的一顼运营规范表示赞同，承诺将在 24小时内处理网上的仇恨言沦，但欧盟委员会已经对这几家企业提出过批评， 认为它们还不够快。
这份文件是对欧盟委员会在欧洲建立单一数字市场这一战略的中期审查。 欧盟一位官员说,欧盟正在考虑对那些积极搜查自己网站上非法内容的在线平台不予追究责任，希望这能够让企业更加积极主动。^（路透社布鲁塞尔4月22日电）
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