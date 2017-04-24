新加坡疯传“中国假鸡蛋来了”，但真相却是……

“每个人都注意了，中国制造的假鸡蛋来了新加坡!我在宏茂桥的咖啡店吃到假鸡蛋，一定要留心，并提醒你关心的人!”近几日，一则关于“中国假鸡蛋”的帖子在新加坡社交媒体上火了。也许是帖子的作者以视频为证，现身说法给出的“忠告”令许多新国人有些惊慌，帖子21日发出后，短短3天内就被5000多人转发，超过26万人观看了视频。但事实究竟如何呢？
根据网上这段被疯传的视频，似乎除了半生不熟外没有什么异样。但发帖人杰罗姆认为，他在一家咖啡店点的这份鸡蛋，蛋黄异常的硬，蛋白像水，味道怪怪的，像假鸡蛋。那为何一口咬定所谓的“假鸡蛋”来自中国呢？杰罗姆在帖子中没有说，只是在回应网民评论时提到了一个十分牵强的理由，“咖啡店的工作人员都是中国人”。
帖子发出后在新加坡社交网引起疯传，但这次许多新加坡媒体并未跟风炒作，该国网络媒体Mothership 23日提出疑点：帖子给出了三个主要信息——因为蛋黄硬，所以鸡蛋是假的;鸡蛋是位于宏茂桥的咖啡店提供的；“假鸡蛋”来自中国。这些信息中，只有咖啡店所在位置能确认是真的。而且查阅新加坡农粮局的网站就能看到，中国不在新加坡的新鲜鸡蛋进口国之列，该网站列出的鸡蛋来源国包括澳大利亚、日本、马来西亚、新西兰、瑞典、泰国、美国。
新加坡“网络公民”网站24日称，“中国假鸡蛋”视频传开后，新加坡农粮局立刻展开调查。农粮局在脸谱网发布的调查结果显示，所谓的“假鸡蛋”其实是真鸡蛋，产地是马来西亚。农粮局同时确认，新加坡没有从中国进口鸡蛋。
新加坡农粮局的声明：
在官方做出澄清后，发帖人杰罗姆怎么反应的呢？
24日，杰罗姆立刻在脸谱网删帖。他给出的删帖理由是，“我们生活的社会大多数东西都是假的，从食品、饮料到假指甲、假睫毛……我只是想提高人们的警惕……我不想被迫回复这个帖子，我撤了，你们去讨论吧”。
看来这个发帖人对身边的事物充满了不信任感。把自身感到“不安全”的责任推到中国身上，这个“假鸡蛋”帖子的发表者也并非个例。新加坡前一阵曾谣传出现了“中国假紫菜”，相关“剧情”和这次“假鸡蛋事件”如出一辙，也是有相关视频在社交网传播，同样，那次的传言也没有证据支撑。
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