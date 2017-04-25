港珠澳大桥将令“世界车间”重生

几年内一座桥将把香港、澳门和珠海连接起来。这个包括多个重要都会城市的庞大地区是中国的经济发动机。这一大型工程将再次给予其新的动力。
港珠澳大桥正接近它的一个里程碑。这个投资高达170亿美元的项目的香港段将于4月全线贯通。原本大桥计划在2016年底通车。尽管工期延迟，珠江三角洲的期待仍是巨大的。
整个地区将从港珠澳大桥中获益。珠江三角洲是中国经济的发动机之一，它包括了经济特区深圳和珠海、百万人口城市深圳、广州和珠海以及两个特别行政区香港和澳门。这里是中国重要的经济发动机，这个在很大程度上休戚与共的城市风景线中生活着大约7500万人。
据《瑞士商报》网站报道，新大桥将把三角洲东部的金融中心香港与博彩和旅游天堂澳门以及西部的内地城市珠海连接起来。这条总长55公里的快速路将经过多条隧道和桥梁，其中最长的达29.6公里。在竣工后，行驶时间将从目前的四小时降至半小时。
据报道，经济学家认为，通过连接互通，曾令中国成为“世界工厂”的该地区可能会经历一场工业重生。它是规模更大的珠江三角洲一体化计划的一部分。在上海周边的长江三角洲地区以及北京地区也可以看到类似的努力。政府计划在北京周边打造一个人口超过1亿的超大型城市群。
而港珠澳大桥也并非珠江三角洲唯一的大型项目。香港将与中国内地的高铁网连接，往来香港、深圳和广州之间的广深港高速铁路即将完工。
北京大学汇丰商学院副教授克里斯托弗·鲍尔丁对中国媒体表示，这种融合是有意义的。他认为，香港与内地的经济与金融一体化是必须接受的现实。因为对中国政府来说这不仅仅关系到经济。“它希望将香港纳入内地的文化影响范围。”（瑞士商报）
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