特朗普或瓦解“华盛顿共识”

【英国金融时报网21日文章】题：瞄准世界银行对美国不利
美国前总统巴拉克·奥巴马由于未能放弃美国对世行领导层的垄断，因而错失了重新确立世界银行全球合法性的机会。唐纳德·特朗普有可能进一步削弱美国对全球金融架构的影响力，因为按照他的“瘦身预算案”，他将削减世界银行资金。
加强世界经济复苏是各国央行行长和财长的首要任务，他们正汇聚华盛顿参加世行和国际货币基金组织的春季会议。但是，特朗普对这两家布雷顿森林机构的敌意——正如他在3年期间削减6.5亿美元世行资金的计划所体现的——动摇了各方的信心。
尽管华盛顿与国际货币基金组织之间的紧张很严重，但世行有最多的事情需要担心。通常情况下，美国提名、去年在无人反对的情况下获得连任的世行行长金墉，会利用本周的会议为2010年以来首次补充世行资本进行准备工作。鉴于华盛顿发出的信号，世行员工担心其最强大的股东将采取反对立场，使动员其他国家支持增资的任务变得复杂化。就现在而言，这件事被搁置了。
对世行来说，时机有点不幸。除非世行增加自己的财力，否则就在新兴市场借款成本看起来将会上升之际，它将不得不叫停近期激增的低成本放贷。这将标志着从它在发展事务上的中心角色进一步后退。
这也将标志着美国的软实力遭到进一步稀释。这种软实力的有效性在奥巴马时期已经有所降低：奥巴马钦点金墉出任世行行长，而排除更加合格的发展中世界候选人，这种做法削弱了世行在较贫穷国家中的可信度，并使美国的领导地位受到质疑。这为中国提供了更多理由，让中国通过发起亚洲基础设施投资银行等竞争机构，来争夺世行的角色。
特朗普对基于规则的全球体系的其他重要支柱已经收回了一部分批评语调，比如软化了他对北约(NATO)的反感。希望他对世行也会这样。这个机构需要改革，但是削弱它只会让中国夺走更多地盘。
美国可以公然主宰世行的日子也许行将结束。但无论如何，投射力量的最廉价方式是通过共识，让别人也掏钱作出贡献。多边机构还有一个额外好处，那就是掩盖真正的强权在哪里。中国已经很快学到了这一点，它正在吸引其他国家加入其发展融资举措。特朗普对世行的敌意可能把美国推向相反的方向。
重用IMF的批评者
【美国《纽约时报》网站文章】题: 选择IMF的批评者凸显特朗普全球政策的转变 (作者兰登·托马斯)
近20年来，保守派经济学家亚当·莱里克一直是IMF等国际组织的猛烈批评者。他认为，这种机构挥霍纳税人的钱，助长一种精英主义、作茧自缚的文化,而且出了问题无人追究。
现在，莱里克有机会将其理念转化为政策。上周，特朗普计划提名他为美国财政部负责国际金融事务的副部长帮办。
萊里克在全球金融界以反对救助银行的立场而著称。这个选择表明，特朗普的经济团队为了寻求与“华盛顿共识”反其道而行之，而求助于全球经济政策的批评者。
值得注意的是,以激烈批评中国经济政策而著称的彼得·纳瓦罗被任命为总统 高级贸易顾问，任务包括研究美国与中国和德国的关系。
这表明，美国历届政府传统思维的又一块重要基石——对IMF和世行等国际金融机构的广泛支持——将在新政府的最高层受到仔细审议。
当然，智库、大学课堂和與论网站的保守派经济学家长期以來一贯批评IMF和 世行。然而，一旦在政府任职，深陷财政灾难之中，经济学家就会发现，利用经济组织的专门知识和专用资金非常具有诱惑力。
2010年就发生过这样的事情，当时出手救助了希腊。然而，希腊与IMF在7 年后仍然就如何改革养老金的问题上相互攻击,这一点凸显了莱里克经常阐明的一个观点：IMF不应插手如此详细和充满政治矛盾的国家经济事务。
自全球金融危机爆发以来，人们对这种救助的看法已经倾向莱里克：2012年， 希腊债券的投资者受到重创；2013年，在塞浦路斯银行存款超过10万欧元的存款人遭受损失；欧洲现行法律让债券投资者为银行倒闭埋单。
IMF也已经采取措施，以确保陷入困境的国家在请求援助时，对其进行债务重 组的方案将得到更为审慎的硏究。
2000年,莱里克应邀就IMF的前途以及美国政府应该在多大程度上继续支持该机构的问题到参议院作证。一名参议员直截了当地问道：“你认为我们需要一个IMF吗?”
他回答说，是的，作为新兴市场的兜底贷款方，IMF可以起到很大的作用。他说，问题在于，IMF做了许多其他的事情，削弱了其效用。
莱里克说:“我的建议是，IMF可以发挥宝贵的作用，但必须进行改革，以确保成本最小化。”
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