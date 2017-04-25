中国制造商对“工业4.0”准备不足

美国麦肯锡咨询公司在一份报告中说，中国制造商没有为利用即将到来的数字化浪潮缩小与发达经济体的差距做好准备。
香港《南华早报》网站4月24日报道，麦肯锡公司发出这一提醒正值该公司在清华大学设立数字化能力发展中心之际。这是它在全球设立的第五家数字化能力发展中心，此前的四家分别位于美国、德国、意大利和新加坡。设立该中心的目的是为利用智能制造和数字化运作来重塑制造业提供便利。
中国作为世界工厂，制造了全球70%的手机、80%的空调和91%的个人电脑，不过中国制造业的生产率只有发达国家的1/4。
报道称，为了让中国从制造工厂转变为重要的创新力量，中国两年前启动了“中国制造2025”的行动计划。这是为加入全球现代制造业第四次剧变浪潮而推出的中国版本的“工业4.0”。
麦肯锡公司合伙人王平在21日的记者会上说，数字化不仅仅是购买和安装昂贵的、最先进的自动化设备，组织架构、管理人才和思维都很重要。
中国正在积极参与高科技研发活动，比如3D打印、大数据和虚拟现实技术。但麦肯锡公司在报告中指出，大多数参与者是规模不大的初创企业或研究机构的分支，整个市场仍然被跨国企业所主导。
在与中国130家制造企业的高管进行讨论后，麦肯锡公司在报告中指出：“对于中国大多数制造商而言，‘工业4.0’看起来仍是一个并不容易实现的目标。”
以机器人技术为例，报告指出，中国的这一技术由于缺乏足够的科研上的支持，主要应用于装配和系统整合，在价值链上的利润率最低。由于客户是像化妆品和饮料厂商这样的中低端生产商，中国的机器人技术面对像日本发那科公司和瑞士ABB公司这样的国际巨头时显得没有多少竞争力。
不过，麦肯锡公司在报告中说，中国制造商、特别是私营企业对通过数字化运作来提高竞争力、增加收入并降低成本表现出极大的兴趣，也寄予了厚望。
报告指出，只有为数不多的一些公司正准备实施“工业4.0”倡议。报告说：“对于‘工业4.0’的巨大热情可能会导致在设备和工具上的非理性投资，造成资源浪费。”
报告还说：“一直以来，缺乏系统的路线图和责任分配被认为是中国制造商实施‘工业4.0’的最大障碍。”
超过一半的中国制造商实现了半自动化和一定程度的数据采集，但缺乏数字化管理经验和能力，处于“追随者”阶段。
报告说，仅有不到5%的中国制造商积极创新商业模式并采用先进的数字化技术，处在“先行者”位置，比如海尔、联想和华为。
因此，对于中国而言，在数字化转型方面，没有放之四海而皆准的解决方案。
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