“中国好小叔”男扮女装替嫂子考试 监考员一眼识破：有喉结！

最近，佛山顺德一名女子连续三次参加成人高考，全栽在高等数学科目上。
焦急之下，她求数学成绩好的小叔子男扮女装，戴假发冒名顶替自己去参加考试。结果，小叔子刚到考场，就被监考员一眼识破，最后叔嫂两人双双被拘…
监考人员是怎么发现的呢？
据悉，开考后，监考老师发现其中一名参加考试的“女生”石某跟资料显示出入较大，而且身材体型不像是女生，于是报警。
考试临近结束时，一直在考场楼下徘徊的真正考生石某眼见有监考老师领着民警去往其考场，只好自首，并主动交代了真相。
经审查，原考生石某(女，34岁，广西人)于2012年初报考了某大学的自学考试，连续考了三次都过不了数学关。急于求成的石某想到其丈夫的弟弟张某(23岁，河南人)即将大学毕业，且数学成绩很好，于是多番苦求张某帮忙，张某无奈答应替嫂子去考试。结果,两人都被刑拘。
小伙子被广大网友评为“中国好小叔”！ 不过说真的，如果不是嫂子百般地求，小叔子也不会在毕业前蹲监狱，万一影响了小叔子大学毕业，这嫂子事儿就搞大了……
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