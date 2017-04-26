“可摧毁高超音速导弹和近太空目标”——俄对新型防空系统信心满满

《俄罗斯报》网站4月25日报道称，俄罗斯将获得以新世纪技术制造的防御系统。它们能摧毁几乎所有空中目标，包括高超音速目标，甚至还能击落近太空目标。
金刚石-安泰空天防御康采恩总设计师帕维尔·索济诺夫表示，这两种新系统拥有威武的名字：S-350“勇士”和S-500“普罗米修斯”。在古代传说中，普罗米修斯反抗神的淫威并保护人类。
如果说S-500系统在外形上就和著名的S-300有所不同，那么S-350则是S-300的成功升级。
在S-350的基础上为海军研制的“涂金胶料-棱堡”防空导弹系统有3种导弹——短程、中程和中短程。这能够确保对单一舰艇和整个舰队的保护。所有导弹都是具有主动寻的弹头、惯性控制系统和高机动性的新一代导弹。
陆军版S-350系统有12枚导弹装在圆柱形发射筒内，与S-300系统相似。一个“勇士”炮兵连可以同时摧毁60公里内、高度在10米到3万米之间的16个空气动力目标和12个弹道目标。
S-500“普罗米修斯”属于自成一类的防空导弹系统，在国内外没有同类产品。该系统也有几种导弹，它甚至能摧毁敌军的低轨航天器。大部分侦察和通信卫星都在这一轨道。
“普罗米修斯”的主要任务是对付中程弹道导弹。此外，S-500还能拦截在飞行轨道末段和中段的洲际弹道导弹。
“普罗米修斯”是全世界唯一能拦截高超音速导弹的系统。高超音速巡航导弹（比如美国的X-51）可以长时间在3万米到3.5万米的高空飞行，超出了防空系统的拦截高度。因此，S-500系统将盯住导弹的所有飞行轨道，待其进入摧毁区后再予以拦截。
S-500由移动指挥点、雷达侦察、跟踪、照明系统及发射装置组成。它计划装备射程400公里和600公里的拦截导弹。部分S-500或将纳入莫斯科反导系统。一套系统可以同时向10个目标发射导弹。
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