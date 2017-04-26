股市普遍攀高 避险资产失宠：金融市场呈现“马克龙效应”

金融市场24日一片欢欣，原本对法国大选出现极右翼候选人勒庞与极左翼候选人梅朗雄对决的担忧一扫而空。
据法国《论坛报》4月24日报道，这两人都主张脱离欧元区。最先受益于“马克龙效应”的是上市银行，在法国CAC40指数成分股中，银行股录得最大涨幅：农业信贷银行股价飙升10.8%，兴业银行大涨9.8%，巴黎银行股价也上涨7.5%。三家上市银行的市值在一个交易日内合计增加了130亿欧元。
出现这种情况有多重原因。首先是投资者普遍松了口气。法国CAC40指数大涨4.14%，报收于5268.85点，创下2012年8月以来的最大单日涨幅及2008年1月以来的最高收盘点位。德国DAX指数创下历史新高。包括全球46个主要股市的MSCI指数也达到历史新高。欧元对美元汇率则上涨了1.19%。
德意志银行外汇和宏观经济分析师塞巴斯蒂安·加利对彭博社说：“这是完美的一幕，市场对此一直在绝望地梦想着。”
中间派候选人马克龙被认为很有可能当选，而他是最支持让法国留在欧盟的候选人。他进入法国总统大选第二轮首先在债券市场体现了效应。投资者重新回归法国国债市场，而年初以来由于担心勒庞或梅朗雄上台，法国国债曾被大量抛售。法国10年期国债与德国同类产品的收益率之差，猛缩至去年12月时43个基点的水平。今年2月，由于市场担心“勒庞风险”和“法国脱欧”，两者之差曾飙升至80个基点，而去年夏季的差距仅为25个基点。
摩根大通分析师24日指出：“欧元区的各大银行会是债券收益率飙升的最大受益者。”
24日早些时候，很多经纪人调高了上市银行的投资推荐级别。如同花旗银行和高盛一样，德意志银行决定加仓欧洲斯托克指数中的银行成分股。
然而，很多战略分析师和资产管理人显得比较谨慎，以美国投资巨头黑石为代表，他们认为政治风险给法国资产带来的影响要持续到今年6月的议会选举。
欧洲斯托克指数欧元区银行板块24日大涨了7.2%，创下近一年半来的新高。
市场似乎已接受“马克龙当选总统”的预期，这会让各大银行及其股东们感到放心。而被竞选对手称为“银行的候选人”的马克龙，并没有任何改革纲领针对银行这个经济部门。
据美联社纽约4月24日报道，在法国首轮总统选举结束、人们对欧盟解体的预期下降后，美国股市24日加入全球上涨潮。
黄金、政府债券及其他避险品种全面下跌，与此同时，欧元对美元汇率上涨。
截至美国东部时间下午两点，标普500指数上涨25点至2374点，道琼斯工业平均指数上涨229点至20777点，纳斯达克综合指数上涨71点至5982点。个股普遍上涨。
英国皮克泰资产管理公司首席战略师吕卡·保利尼说，民粹主义力量减弱的情况“不仅仅发生在法国”。他指出，上个月在荷兰的大选中，一名发誓要引领荷兰脱离欧盟的候选人也遭淘汰。
保利尼说：“民粹主义高潮正在消退。也许现在庆祝还为时尚早，但这正是市场的反应。”
德国DAX指数上涨3.4%，伦敦富时100指数上涨2.1%。
亚洲市场也出现了上涨。日本日经225指数上涨1.4%，香港恒生指数和韩国KOSPI指数各上涨0.4%。
避险投资品种全面下跌。黄金价格下跌11.60美元，收于每盎司1277.50美元。
美国10年期国债收益率从21日的2.25%上涨至2.27%。
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