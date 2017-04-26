东盟峰会或软化对中国强硬态度，菲律宾将向北京伸出橄榄枝

【香港《南华早报》网站4月25日报道】题:菲律宾在南海问题上向北京伸出橄榄枝？
菲律宾将在即将举行的东盟峰会上寻求处理有关南海争议引发的紧张。
律宾外长恩里克·马纳洛说，海上争端将在26 日至29日在马尼拉举行的东盟峰会上提出讨论，但这类讨论不会影响菲中关系。
马纳洛暗示菲方在东盟峰会上将以委婉的语调提及菲中海上争端，他说菲律宾作为东盟轮值主席国，将把重点放在制定一个行为准则框架上，以管控海上紧张。
他说：“我们将努力强调推动和平、或者至少通过外交渠道管控紧张和分歧的重要性。我们承认存在分歧，但这并不意味着会影响整体关系，因为我们还有良好的经济关系和人员交流。”
他表示，菲中将于5月启动新的南海问题双边磋商机制，第一次会议在北京举行。
马纳洛说：“这些会议将处理技术性问题，但在政治高层，两国领导人之间将举行会晤。这是我们与中国讨论相关问题的良好平台。”
北京宣称几乎对整个南海拥有主权，并且已经进行人工造岛部署军事设施，让一些邻国担忧可能受到中国军事威胁。中方近来在马来西亚海岸附近的卢科尼亚暗沙(即中国南康暗沙与北康暗沙一本报注)巡逻，此举被视为北京计划推动在争议水域的主权声索的信号。
菲律宾太学亚洲问题专家艾琳·巴维耶拉则认为， 菲中海上争端可能再度升级。“杜特尔特政府所做的是与中国进行双边对话和磋商，这有助于改善政治环境 和氛围。但他没有永远搁置早前的仲裁裁决。”
【《日本经济新闻》4月25日文章】题:东南亚软化对华强硬姿态(作者远藤淳〉
菲律宾担任主席国的东盟峰会和相关会议将于4月26日至29日在马尼拉举行。为了防止南海争端，会议将就“南海行为准则”等展开磋商。此前一直批评中国海洋活动的菲律宾软化了态度，缅甸也再次接近中国，到2016年还在的对华强硬氛围似乎正在减弱。
“关于地区的未决问题，不仅是杜特尔特总统，其他东盟首脑也可能提起”，菲律宾外交部发言人19日在被问及是否在东盟首脑会议上讨论南海问题时如此回答。
报道称，菲律宾一直都站在对华强硬政策的第一线。但是，杜特尔特2016年6月底就任总统之后，菲律宾改变了方针。在2016年9月的东盟首脑会议上，对华强硬派的气势明显削弱。
此外，报道称，缅甸政府也在国务资政昂山素季领导的全国民主联盟政权上台后不断接近中国。缅甸总统吴廷觉于4月访华，就穿越缅甸、连接中国内陆地区和印度洋的原油管线的全面运行达成了协议。
另外报道指出，曾经态度强硬的印度尼西亚也出现了软化。
据《日本经济新闻》网站报道，东盟外长将于5月4日在美国与国务卿蒂勒森举行会谈，将磋商南海局势等问题，但可能不会过度刺激中国。杜特尔特和昂山素季两人预定出席5月中旬由中国政府在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，期待中国经济援助的姿态十分明显。
中国在南海南沙群岛的多个人造岛上设置了防空设备，据传军事设施已接近竣工。东盟与中国准备在今年年中前制定南海行为准则，但不能排除的是,内容可 能非常空洞。中国加强实际控制的可能性增大。
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