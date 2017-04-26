特朗普颇有外交手腕 对中国外交“相当有看头”

日本《产经新闻》4月25日发表日本拓殖大学教务顾问渡边利夫的文章《凸显巧妙的特朗普对华外交》称，从美国新总统特朗普胜选后到现在的言行判断，他的外交手腕相当有看头。
文章称，总有分析人士说特朗普完全没有外交经验，是一个缺少谋略且无法预测的人，恐怕这次他们是看走眼了。
作者认为，特朗普调整了奥巴马时代宽容的接触政策，早早亮出了牵制中国的“好牌”。首先是在解决当下最为重要的朝鲜问题上意欲强行把中国拖进来，其次就是透露出他内心潜藏的不受“一个中国”原则束缚的想法。
特朗普抛弃了奥巴马时代的对朝“战略忍耐”，将军事打击也作为选项。虽然相对而言力度有所下降，但对于仍然拥有霸权力量的美国来说，这也是极为理所当然的选择。特朗普在国务卿蒂勒森上任伊始便派遣其出访日韩，迅速向两国传递美方的新政策。
4月7日的美中元首会晤中，特朗普主张，中国应当在朝鲜问题上扮演更积极的角色，否则美国将采取单边行动。甚至他还在事后透露，曾在第一天的欢迎晚宴期间向中国领导人详细介绍了空袭叙利亚的情况。
文章称，美方想向中方传递的信号是，如果中国不能遏制朝鲜的行动，美国将不惜采取单边行动，而且这种主张已经具备敏感的现实意味。在元首会晤正酣之际使出导弹空袭一手的大胆行动足以让人吃惊。在4月中旬安理会就谴责叙利亚的决议进行投票时，俄罗斯动用了否决权，而中国只投了弃权票。
此外，特朗普也被证明对“一个中国”原则抱有强烈的不适。去年12月初，特朗普与蔡英文通电话，后者表达了对其当选总统的祝贺。
此后，特朗普又在接受美国报纸的专访时明确表示，自己不受“一个中国”原则束缚，美中之间的所有问题都可以谈判。这是自1979年美中建交以来美国领导人第一次暗示将调整“一个中国”原则。
文章称，一直将台湾问题视为关乎国家主权的“核心利益”的中国对此给予猛烈反击，称“一个中国”原则是美中关系的政治基础，不容谈判。对特朗普来说，这肯定也是事先预见到了的。
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