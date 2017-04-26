三个足球场大 俄罗斯欲建全球最大暴风级航母以抗衡美国

据英国《每日邮报》网站4月24日发表题为《俄罗斯计划建造三个足球场那么大的“全球最大航母”以抗衡美国》的报道称，俄罗斯宣布了建造“全球最大航母”以抗衡美国尼米兹级航母的计划。据俄罗斯官方媒体报道，新的暴风级航母又称“23E000E项目”，造价可能高达每艘175亿美元，将在2030年之前入列。
报道称，暴风级航母将由核反应堆提供动力，能够搭载多达90架飞机，包括新设计的T-50战斗机。
尽管克里姆林宫声称这种新航母将是全球最大航母，但它的规格参数与现有的美国尼米兹级航母相似。
俄罗斯媒体援引专家瓦季姆·科久林教授的话说，暴风级航母将借鉴美国杰拉尔德·福特级新航母的设计。科久林说：“这将是一个伴随着整个舰队的浮动机场。”
新航母的甲板将有三个足球场那么大，可容纳4000名舰员，需要专门设计的码头才能停靠。
弹射起飞系统意味着这种新航母能够像它的美国竞争对手那样，一分钟派出三架飞机，而不是像现在这样，一分钟起飞一架。
这些飞机将包括俄罗斯现有的米格-29K舰载机以及专门改装的海军版苏霍伊PAK FA新式战斗机，后者也被称为T-50。
俄罗斯新航母的造价可能在61亿至175亿美元之间，不过实际成本可能会更高，因为它们需要建造很多新的基础设施才能投入使用。
眼下俄罗斯只有一艘航母，即在苏联时期建造并在1985年下水的“库兹涅佐夫”号航母。“库兹涅佐夫”号是一艘蒸汽动力航母，只能搭载30架飞机，配备1700名舰员。
相比之下，美国总共拥有10艘尼米兹级航母。该型航母配备两台核动力引擎，能够搭载约90架飞机和直升机，可容纳5000名舰员。
【俄罗斯报纸网4月22日报道】 俄罗斯唯一的航母“库兹涅佐夫海军元帅”号即将迎来大修。据军工部门消息人士透露，其费用将高达400亿卢布(约合 49亿元人民币)，主动力装置的某些故障锅炉将得到更换,“花岗岩”超音速巡航导弹会被更先进的“口径”导弹取代， 作战信息系统及防空系统也将更新。相关工程将耗时3年多,于今年9月拉开帷幕，直至2020年第四季度方能完成。
军舰制造业人士强调，航母大修的主要麻烦在于,“库兹涅佐夫海军元帅” 号的锅炉涡轮装置还停留在上世纪60 年代中期和70年代初的水平。所以，大修将面临相关零件供应的短缺及专业人才的匮乏。但航母更换主动力装置的可能性不大，因为其伤筋动骨的程度不亚于再造一艘新航母。
大修将提升航母的防空能力，或将部署海基版“铠甲”-S弹饱合一防空系统和 弹药基数较大的中程对空巡航导弹。
专家认为，航母的整个起降装置亟待更新，包括阻拦索，这样才能防止舰载机因设备故障坠海。
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